Custodia impermeabile, protegge il vostro cellulare ovunque: solo 4,99€

Volete portare il telefono al mare, al lago, sulla neve o in piscina e volete essere certi che nessun granello di polvere, terra, sabbia o acqua possano rovinarlo? Infilatelo in una sacca impermeabile come quella di Mpow che, grazie ad un codice vi costa appena 4,99 euro.

Questa custodia impermeabile protegge il telefono in tutte le occasioni. E’ abbastanza grande da contenere qualsiasi smartphone, con o senza custodia, anche il più grande iPhone 6 Plus, e grazie alla chiusura ermetica non lascia entrare neanche una goccia d’acqua.

Può essere addirittura immersa per registrare video o scattare foto subacquee (è completamente trasparente) e permette di usare il telefono in spiaggia anche con le mani bagnate, senza temere di rovinare il telefono. Ovviamente neanche sabbia, terra, neve o polvere riusciranno ad infilarsi nella custodia.

Viene venduta insieme ad un pratico laccio da collo in stoffa utile per appenderla al collo mentre vi rilassate in piscina senza avere il timore di veder cadere il telefono a fondo per una distrazione. Questa custodia costa 8,99 euro, ma vi costerà appena 4,99 euro, uno dei prezzi più bassi, se non il più basso, mai registrati per un prodotto simile. Basta usare il codice SALEPA160

Click qui per comprare