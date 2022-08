Native Union lancia la collezione di accessori per lavorare ovunque

Native Union, marchio di accessori per smartphone, tablet e computer, lancia la nuova collezione intitolata Work From Anywhere, che lascia già intendere di cosa tratta. Sono accessori per il trasporto dei propri dispositivi, per facilitare e rendere più sicuro il lavoro in mobilità, potendo trasportare i device senza correre alcun rischio.

L’idea di questa collezione nasce, a detta del brand, dal cambiamento che ha influenzato il mondo del lavoro in generale. Ad oggi, sempre più persone lavorano in mobilità e sempre più utenti hanno necessità di portare con sé i dispositivi portatili, che risultano essere strumenti preziosi per rendere le cose più pratiche e comode.

Ispirato allo stile di vita e di lavoro contemporaneo, Work From Anywhere reinventa la flessibilità in movimento, con elementi tecnologici essenziali: che l’utente sia in giro per la giornata o in un bar, sarà possibile portare la propria produttività in movimento.

Il primo dei nuovi accessori presentati da Native Union è Folio iPad, che completa la configurazione del proprio tablet con un pratico supporto pieghevole, che funge anche da copertura, per proteggere lo schermo durante il trasporto. Si aggancia magneticamente all’iPad per un’esperienza ergonomica migliore anche durante la digitazione, quando si prendono appunti, o anche durante la visione di contenuti in streaming.

Tech Organizer è, invece, una soluzione per organizzare dispositivi e accessori in un unico posto, con passanti e tasche flessibili per cavi, hub, schede SD e altro ancora, in modo tale che non si muovano e non creino grovigli.

Sleeve for MacBook, come suggerisce lo stesso nome, è una protezione minimalista e aderente per il proprio MacBook. Costruito con un esterno in tessuto resistente e interno imbottito realizzato con materiali riciclati, evidenzia esteticamente un contrasto cromatico per una finitura semplice ma efficace per il trasporto quotidiano.

La collezione Native Union per lavorare ovunque è realizzata con materiali riciclati, senza compromettere la durata e il design. Ricordiamo che Native Union ha il proprio negozio su Amazon, raggiungibile direttamente a questo indirizzo.