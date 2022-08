I servizi sono sempre più importanti per tutti i grandi nomi del mondo IT e Apple lo ha capito da tempo con offerte quali AppleCare, Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, iCloud e così via: ora dai numeri ufficiali emerge che i servizi Apple registrano cinque nuovi abbonati al secondo, tutti i giorni da un anno a questa parte.

Dalla presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2022 di Apple, emerge un dato interessante: la sempre maggiore importanza di questo settore, una fetta sempre più considerevole di entrate che deriva dai contenuti digitali e dai servizi.

Il sito ComputerWord evidenzia dati di rilievo relativi ai servizi Apple. Negli ultimi 12 mesi sono stati attivati 438.000 nuovi abbonamenti al giorno, in pratica più di cinque nuovi abbonati al secondo ogni giorno.

Stando a quanto riferisce Morgan Stanley, i servizi di Apple valgono da soli 1000 miliardi di dollari. Il solo Apple Pay è cresciuto negli USA passando dal 12% del 2020 al 21% del 2022: almeno un utente iPhone su cinque negli USA sfrutta Apple Pay e lo stesso fa un adulto su 10 in Europa.

Gli abbonamenti stanno prendendo sempre più piede in generale: secondo dati di Forrester Research il 76% degli utenti statunitensi adulti online ha almeno un abbonamento a un servizio di musica o video in streaming.

La differenza con altri big del mondo IT con Apple è che mentre altri offrono servizi per invogliare l’acquisto di prodotti, Apple offre prodotti che invogliano all’acquisto di servizi, con la Mela tra le poche a poter vantare privacy, trasparenza, un livello di sicurezza elevatissimo e il pieno controllo sui dati personali.

Per Cupertino, si tratta ovviamente anche di una strategia di diversificazione, internalizzazzando un insieme di attività̀ verticalmente correlate, con conseguenti ripercussioni anche sulla propria struttura organizzativa, tenendo un piede costante in diversi settori, senza restringere eccessivamente il campo d’azione, tenendo aperte eventuali vie di fuga, qualora il core business dovrà un giorno essere diversificato.

