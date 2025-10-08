Festa Prime, Sonos Ray, soundbar compatta HD compatibile AirPlay 2 161,10€

Su Amazon è disponibile in offerta la Sonos Ray, soundbar compatta con audio HD e configurazione semplificata tramite cavo ottico. Il prezzo scende a 161,10€ invece di 229,00€ su Amazon.

Audio bilanciato e tecnologia anti-rumore

La Sonos Ray integra un sistema a quattro altoparlanti interni (due mid-woofer e due tweeter) con elaborazione digitale del suono per garantire dialoghi chiari, bassi controllati e una resa bilanciata in ambienti domestici. La tecnologia di calibrazione automatica Trueplay (solo da iOS) regola l’acustica in base alla stanza. La modalità “miglioramento vocale” consente di ottimizzare la chiarezza dei dialoghi nei film e nelle serie TV.

Compatibilità con tutti i TV e installazione semplificata

La soundbar si collega alla TV tramite cavo ottico incluso, supportando tutti i modelli dotati di uscita audio digitale. L’installazione è immediata: basta collegare l’alimentazione e il cavo ottico per iniziare. Il controllo può avvenire tramite il telecomando della TV, l’app Sonos o i pulsanti fisici sul dispositivo. È compatibile con l’ecosistema Sonos multi-room e può essere abbinata ad altri speaker del marchio.

Trovate la recensione su questa pagina di macitynet.

Design compatto e orientabile

Con una larghezza di 55 cm, la Sonos Ray è progettata per adattarsi facilmente sotto la maggior parte dei televisori o su mensole strette. Il design minimalista e le linee pulite la rendono discreta in qualsiasi ambiente. Può essere posizionata sia su un mobile sia agganciata alla TV che montata a parete con supporti opzionali. Disponibile nelle versioni nera e bianca.

Streaming musicale e app Sonos

Oltre all’uso TV, la Sonos Ray supporta Apple AirPlay 2 (se integrata in un sistema Sonos con speaker compatibili), Spotify Connect e lo streaming tramite l’app ufficiale. È possibile ascoltare musica da servizi come Spotify, Amazon Music, Deezer e radio Internet. L’app Sonos permette di regolare equalizzazione, accoppiare dispositivi o controllare il volume in modo preciso.

A 161,10€ invece di 229,00€ su Amazon, la Sonos Ray è una soluzione compatta e versatile per migliorare l’audio del vostro salotto.

