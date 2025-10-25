Mai più piedi freddi col tappetino riscaldante elettrico a 8 €

Coi tappetini riscaldanti elettrici mantenete i piedi caldi durante i mesi freddi quando vi rilassate sul divano o lavorate al PC: e con quello attualmente in promozione raggiungete questo tipo di benessere spendendo pochissimo.

La superficie riscaldante di questo modello contiene cristalli di carbonio, un materiale che promette un riscaldamento rapido e uniforme e un effetto leggermente terapeutico che avvolge i piedi di calore delicato ma costante.

Basta posizionare il tappetino a terra, collegarlo alla presa e selezionare la modalità di riscaldamento desiderata. Tramite il telecomando in dotazione è possibile sia impostare la temperatura (fino a 60°C) che il timer per lo spegnimento automatico (dopo massimo 10 ore di utilizzo).

All’interno c’è un termostato che protegge il tappetino dal surriscaldamento. Facciamo inoltre notare che è impermeabile, quindi basta un semplice straccio per mantenerlo pulito.

Spesso appena 1 centimetro, è disponibile in varie misure, da 50 x 30 cm a 50 x 80 cm, quindi può essere spostato facilmente da una stanza all’altra, adattandosi a soggiorno, camera da letto o ufficio senza occupare troppo spazio, e lavora su potenze che vanno da 60 a 500 Watt.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 8 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.