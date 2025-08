Sony ULT FIELD 3, speaker potente e robusto a 118,99 euro invece di 199,99

Su Amazon trovate in offerta Sony ULT FIELD 3, pensato per ascoltare musica ovunque senza rinunciare alla potenza del suono. Il costo è di 118,99€ invece dei 199,99€, uno sconto ottimo che permette di avere tra le mani un dispositivo perfetto per dare una colonna sonora alla casa o in viaggio.

Design compatto e tecnologia ULT POWER SOUND

Sony ULT FIELD 3 è uno speaker wireless con struttura portatile e finiture resistenti, pensato per offrire un audio potente anche all’aperto.

Il cuore del dispositivo è il sistema ULT POWER SOUND, attivabile con un pulsante dedicato: una tecnologia che aumenta la pressione sonora e valorizza i bassi per un suono più energico e profondo. Il design consente l’uso sia in posizione verticale che orizzontale, con una tracolla rimovibile per il trasporto. Il corpo è resistente agli urti e adatto a utilizzi intensivi.

Autonomia estesa e funzioni aggiuntive

L’autonomia è uno dei punti di forza: 24 ore di riproduzione continua, con supporto alla ricarica rapida che garantisce 2 ore di musica con appena 10 minuti di ricarica. Inoltre, Sony ULT FIELD 3 può essere utilizzato come powerbank per ricaricare smartphone o altri dispositivi via USB.

È compatibile con l’app Sony che include un equalizzatore a 7 bande, utile per personalizzare l’audio secondo le preferenze personali. Le radiatori passivi doppi migliorano la resa dei bassi, mantenendo la chiarezza delle frequenze alte.

Resistenza a polvere, urti e acqua salata

Grazie alla certificazione IP67, questo speaker è resistente all’acqua – inclusa quella di mare – alla polvere e alla ruggine. È progettato per ambienti difficili, perfetto per chi viaggia, fa campeggio o passa giornate in spiaggia.

La protezione antiurto completa il profilo di un dispositivo pensato per durare e funzionare in tutte le condizioni climatiche. Il tutto in un formato compatto che si ripone facilmente nello zaino o in borsa.

Il prezzo attuale su Amazon è di 118,99€ invece dei 199,99€ di listino, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo originale.

