La beta di iOS 26 svela un pezzetto di Apple Watch Ultra 3

Nell’ultima beta di iOS 26 da poco distribuita agli sviluppatori è presente una immagine che conferma l’arrivo di un Apple Watch Ultra di nuova generazione, dispositivo che dovrebbe arrivare in autunno.

Il sito Macrumors riferisce di una immagine individuata all’interno della beta 5 di iOS 26 che non corrisponde agli attuali modelli di Apple Watch. L’immagine in questione dovrebbe essere quella di un Apple Watch Ultra 3 con uno schermo leggermente più grande, un display con risoluzione 422 x 514, rispetto all’attuale 410×502 dell’Apple Watch Ultra 2.

Non sono circolate indiscrezioni che fanno riferimento a dimensioni della cassa superiori all’attuale per Apple Watch Ultra 3 ma è facile ipotizzare che cornici più sottili consentiranno di sfruttare un display un po’ più grande dell’attuale.

Quando arriva Apple Watch Ultra 3?

Apple dovrebbe presentare gli Apple Watch Ultra 3 nel giro di un mesetto, in concomitanza della presentazione della lineup iPhone 17 e degli Apple Watch Series 11. Non ci sono ancora conferma ma è probabile che la presentazione potrebbe avvenire la settimana dell’8 settembre 2025, in particolare martedì 9 o mercoledì 10 settembre.

Apple Watch Ultra 3 dovrebbe essere una diretta evoluzione di Ultra 2, senza particolari rivoluzioni, offrire connessione satellitare per comunicazioni in assenza di rete, un display più luminoso con maggiore refresh rate (la frequenza di aggiornamento, in altre parole il numero di volte in cui l’immagine su un disp lay viene ridisegnata), nuovo SoC e offrire nuove funzionalità legate alla salute quali il monitoraggio della pressione arteriosa.

Lo smartwatch rugged della Mela è infatti diventato il dispositivo da polso più iconico e desiderato nel mondo Apple (e non solo) superando in attese e aspettative sia (ovviamente) l’Apple Watch SE che l’Apple Watch (quest’anno previsto alla versione 11).

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con tutto quello che sappiamo su Apple Watch Ultra 3 (design, novità su salute e data di uscita).