Black Friday, le eccezionali Sony WH-1000XM5  al minimo storico: 332,99 €. 

In questi giorni di Black Friday quel che non manca su Amazon sono le cuffie in sconto. Ma se volete cuffie antirumore con elevata capacità di sopressione del rumore, flessibili nell’uso e ottime dal punto di vista musicale, allora non potete che comprare le Sony WH-1000XM5 che oggi sono per la prima volta in forte sconto: 332,99 €.

Le abbiamo recensite qui. Vi invitiamo a leggere quell’articolo per sapere che cosa ne pensiamo. Qui in sintesi vi diciamo che si distinguono per un design pieghevole e un potentissimo sistema di cancellazione del rumore.

L’audio erogato è smart e adattivo: viene rilevata la posizione e l’attività dell’utente, inoltre il sistema impara e riconosce i luoghi frequentati più spesso. Così ad esempio al bar e a casa la cancellazione del rumore è al massimo, per assicurare un ascolto perfetto. Viceversa quando l’utente cammina in strada, il sistema lascia filtrare i rumori esterni per non perdere la consapevolezza dell’ambiente circostante. Le cuffie offrono anche un sensore di prossimità che permette all’utente di spegnere la musica quando le cuffie sono tolte riproduzione. Possono essere associate a due dispositivi in contemporanea.

Formidabili anche l’applicazione di controllo e la qualità musicale, garantita dalla stessa intelligenza artificiale che analizza il suono in tempo reale e riconosce strumenti, generi musicali e singoli elementi di ciascuna canzone, ripristinando i suoni ad alta frequenza persi nella compressione, per offrire una riproduzione audio più ricca e completa.

Le Sony WH-1000XM5 prendono il posto delle Sony WH-1000XM4 (anche queste in sconto). Costerebbero 419 € ma oggi le pagate 332,99€