Sconto sulle eccezionali cuffie Sony WH-1000XM6 con ANC evoluto e audio Hi-Res a 419,99 €

Su Amazon sono in offerta le Sony WH-1000XM6, cuffie wireless over-ear con cancellazione attiva del rumore e supporto AI, ultima versione di una serie che ha storicamente riscosso un successo di critica unanime. Il prezzo scende a 419,99€ con coupon su Amazon, invece di 449€.

Noise cancelling intelligente con doppio processore

Le WH-1000XM6 integrano la tecnologia di cancellazione attiva del rumore più avanzata sviluppata da Sony, basata su due processori dedicati: V1 e QN1. Questo sistema gestisce fino a 8 microfoni distribuiti sui padiglioni per isolare efficacemente dai rumori esterni, con adattamento in tempo reale in base all’ambiente e al tipo di suono. È disponibile anche una modalità trasparenza con controllo dell’intensità.

Audio ad alta risoluzione con supporto LDAC

I driver dinamici da 30 mm sono ottimizzati per la riproduzione ad alta fedeltà e supportano LDAC per lo streaming audio Hi-Res su dispositivi compatibili. L’intelligenza artificiale integrata interviene nella personalizzazione della scena sonora in base al contenuto riprodotto. Inoltre, l’algoritmo DSEE Extreme migliora la qualità dei file compressi in tempo reale. Compatibili con 360 Reality Audio per una resa immersiva.

Autonomia, ricarica rapida e funzioni smart

Le cuffie offrono fino a 30 ore di autonomia con cancellazione attiva attiva, e supportano la ricarica rapida via USB-C: 10 minuti bastano per ottenere circa 5 ore di ascolto. Sono compatibili con Bluetooth multipoint, si possono associare a due dispositivi in contemporanea e integrano controlli touch, assistenti vocali e la funzione Speak-to-Chat, che mette automaticamente in pausa la musica quando iniziate a parlare.

Comfort migliorato e design evoluto

Rispetto alla generazione precedente, le WH-1000XM6 adottano un nuovo design dei padiglioni con archetto più flessibile e cuscinetti ridisegnati per ridurre la pressione sull’orecchio. Il peso è ben bilanciato e i materiali scelti puntano su una combinazione di pelle sintetica soft-touch e plastica opaca, che migliora la resistenza all’usura e la qualità percepita. La struttura pieghevole consente di riporle facilmente nella custodia rigida inclusa.

A 419,99€ con coupon su Amazon, Sony WH-1000XM6 sono proposte al miglior prezzo che abbiamo visto

Sto caricando altre schede...