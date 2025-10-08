Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Sconto sulle eccezionali cuffie Sony WH-1000XM6 con ANC evoluto e audio Hi-Res a 419,99 €
OfferteSconti speciali

Sconto sulle eccezionali cuffie Sony WH-1000XM6 con ANC evoluto e audio Hi-Res a 419,99 €

Di Pubblicità
macitynet.it

Su Amazon sono in offerta le Sony WH-1000XM6, cuffie wireless over-ear con cancellazione attiva del rumore e supporto AI, ultima versione di una serie che ha storicamente riscosso un successo di critica unanime. Il prezzo scende a 419,99€ con coupon su Amazon, invece di 449€.

Noise cancelling intelligente con doppio processore

Le WH-1000XM6 integrano la tecnologia di cancellazione attiva del rumore più avanzata sviluppata da Sony, basata su due processori dedicati: V1 e QN1. Questo sistema gestisce fino a 8 microfoni distribuiti sui padiglioni per isolare efficacemente dai rumori esterni, con adattamento in tempo reale in base all’ambiente e al tipo di suono. È disponibile anche una modalità trasparenza con controllo dell’intensità.

Audio ad alta risoluzione con supporto LDAC

I driver dinamici da 30 mm sono ottimizzati per la riproduzione ad alta fedeltà e supportano LDAC per lo streaming audio Hi-Res su dispositivi compatibili. L’intelligenza artificiale integrata interviene nella personalizzazione della scena sonora in base al contenuto riprodotto. Inoltre, l’algoritmo DSEE Extreme migliora la qualità dei file compressi in tempo reale. Compatibili con 360 Reality Audio per una resa immersiva.

macitynet.it

Autonomia, ricarica rapida e funzioni smart

Le cuffie offrono fino a 30 ore di autonomia con cancellazione attiva attiva, e supportano la ricarica rapida via USB-C: 10 minuti bastano per ottenere circa 5 ore di ascolto. Sono compatibili con Bluetooth multipoint, si possono associare a due dispositivi in contemporanea e integrano controlli touch, assistenti vocali e la funzione Speak-to-Chat, che mette automaticamente in pausa la musica quando iniziate a parlare.

Comfort migliorato e design evoluto

Rispetto alla generazione precedente, le WH-1000XM6 adottano un nuovo design dei padiglioni con archetto più flessibile e cuscinetti ridisegnati per ridurre la pressione sull’orecchio. Il peso è ben bilanciato e i materiali scelti puntano su una combinazione di pelle sintetica soft-touch e plastica opaca, che migliora la resistenza all’usura e la qualità percepita. La struttura pieghevole consente di riporle facilmente nella custodia rigida inclusa.

A 419,99€ con coupon su Amazon, Sony WH-1000XM6 sono proposte al miglior prezzo che abbiamo visto

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon termina oggi 8 Ottobre ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Speciali

Offerte Apple

Accessori iPhone e smartphone

Elettronica, software e accessori computer

Fotografia, Creatività, Video e Audio

Audio, video, TV

Domotica e illuminazione

Vita in casa, pulizia, scorte

Cura della persona

Cucina, Giardino e fai-da-te

Vita in movimento, fitness sport

Offerte Amazon

Articolo precedente
Festa Prime, Tineco FLOOR ONE S5 lava e aspira e costa solo 199 €
Articolo successivo
Festa Prime, tutte le TV LG in sconto e le differenze tra LED, QNED e OLED

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.