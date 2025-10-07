Festa Prime con l’energia Bluetti portatile e sostenibile per ogni situazione

Affrontare la vita all’aperto, un’avventura su strada o un’improvvisa interruzione di corrente non deve più significare rinunciare alla comodità dell’energia elettrica.

Con Bluetti, azienda leader nel settore delle power station portatili e dei sistemi di accumulo energetico, avete a disposizione una gamma completa di soluzioni progettate per garantire potenza, sicurezza e autonomia in qualsiasi contesto. E con la Festa delle offerte Prime potete fare acquisti all’insegna del risparmio.

Dalla ricarica dei dispositivi durante un’escursione alla gestione di un sistema di backup domestico, i prodotti Bluetti rappresentano oggi una risposta concreta e tecnologicamente avanzata alla crescente domanda di energia sostenibile.

Bluetti si distingue per la qualità costruttiva e l’uso di batterie LiFePO4, note per la loro lunga durata e stabilità. Ogni centrale elettrica nasce per un uso quotidiano, versatile e affidabile, ma anche per affrontare emergenze o lavorare in ambienti remoti dove l’energia non è facilmente disponibile. Le power station Bluetti si possono ricaricare da rete elettrica, da presa per auto o, soprattutto, grazie ai pannelli solari integrabili, che le trasformano in veri e propri generatori solari portatili.

Potenza e versatilità per ogni esigenza

Tra i modelli più compatti e pratici troviamo la Bluetti AC50B, una stazione portatile da 448Wh con uscite fino a 700W (picco 1000W), perfetta per campeggi, piccoli lavori esterni o come batteria di soccorso. Nella versione con pannello solare da 60W, diventa una soluzione autonoma e pronta all’uso anche lontano da prese di corrente.

Salendo di categoria, la Bluetti AC70 da 768Wh offre una potenza continua di 1000W (fino a 2000W in modalità Power Lifting) e una porta USB-C da 100W, ideale per ricaricare notebook, droni e apparecchiature professionali. Abbinata a un pannello da 200W, garantisce autonomia prolungata anche nei viaggi più lunghi.

Per chi cerca una soluzione di backup domestico o da camper, la Bluetti AC180 con batteria da 1152Wh e ricarica rapida (0-80% in soli 45 minuti) rappresenta un equilibrio perfetto tra portabilità e potenza.

Soluzioni modulari per l’energia di casa

Bluetti non si limita alle esigenze outdoor: i nuovi sistemi Elite V2 e Apex 300 segnano l’ingresso nell’era dell’energia modulare. Dalla Elite 100 V2 da 1024Wh fino alla Apex 300 & 2 B300K da oltre 82kWh, ogni unità può crescere nel tempo aggiungendo moduli di batteria B300K, offrendo così un’alimentazione di riserva per abitazioni, camper o installazioni fotovoltaiche complete.

Con potenze che raggiungono i 5000W (10kW di picco) e capacità fino a 82.944Wh, questi sistemi rappresentano la nuova frontiera dell’autosufficienza energetica, perfetti per gestire blackout, emergenze o semplicemente per ridurre la dipendenza dalla rete.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini. Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Power Station

Centrale elettrica solare e kit

Soluzioni modulari e kit

