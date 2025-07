Offerta top, solo 26,99 euro per gli auricolari Soundcore P30i con cancellazione del rumore

Un paio di auricolari a cancellazione di rumore sotto i 30€? Impossibile a meno che non approfittiate dell’offerta che vi permette di avere i Soundcore P30i in sconto a 26,99€ su Amazon

Quelli che trovate a questo incredibile prezzo sono un paio di accessori dall’altrettanto incredibile rapporto tra quaità e prestazioni. Parliamo di True Wireless con driver da 10 mm con tecnologia BassUp, studiata per valorizzare le frequenze basse.

Il sistema di cancellazione attiva del rumore può ridurre i suoni esterni fino a 42 dB, selezionando in automatico il livello più efficace in base all’ambiente. Presente anche la modalità trasparenza per lasciare passare i suoni circostanti quando serve.

La batteria garantisce fino a 10 ore di utilizzo con una sola carica, mentre la custodia offre un’autonomia complessiva di 45 ore. È disponibile anche la ricarica rapida: bastano 10 minuti per ottenere 2 ore di ascolto.

La custodia dei Soundcore P30i include un supporto posteriore pieghevole pensato per tenere lo smartphone in posizione orizzontale. In questo modo è possibile seguire video e serie TV senza reggerlo in mano, anche in treno, in aereo o su una scrivania.

A confronto con il prezzo di listino di 49,99€, l’offerta attuale a 26,99€ su Amazon riduce sensibilmente la spesa soprattutto porta il prezzo ad un livello davvero eccellente. Non esistono prodotti di questo tipo con queste caratteristiche a questo livello di prezzo