Ultimo giorno, spazzolino Oral-B iO 2 a solo 49,99 €

Pubblicità Chi vuole avvicinarsi alla tecnologia iO di Oral-B, oggi, grazie alle offerte di primavera, può farlo spendendo meno: su Amazon è in offerta il nuovo Oral-B iO 2, il modello entry-level della serie, ma con le caratteristiche chiave della gamma premium oggi costa 49,99 euro. La linea iO si distingue per il motore magnetico lineare, che trasmette l’energia direttamente alla testina per uno spazzolamento più fluido, silenzioso ed efficace. Anche il modello iO 2 beneficia di questa tecnologia, garantendo una pulizia profonda e delicata allo stesso tempo. Lo spazzolino è dotato di sensore di pressione intelligente che segnala con una luce se la forza applicata è eccessiva o insufficiente, aiutando a proteggere le gengive. Il design della testina rotonda è pensato per avvolgere ogni dente, rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre, è presente un timer integrato per aiutare a rispettare i due minuti consigliati dai dentisti. Compatibile con tutte le testine Oral-B iO, il modello iO 2 rappresenta una scelta ideale per chi desidera entrare nel mondo degli spazzolini intelligenti senza rinunciare alla semplicità. Il costo dello spazzolino è di un centinaio di euro ma oggi costa solo 49,99 euro in occasione degli sconti di primavera.

