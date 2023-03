Offerte di primavera, Oral-B iO6, lo spazzolino ultra-smart al minimo storico

Lo spazzolino da denti ultrasmart Oral-B iO6 scende al minimo storico per le offerte di primavera: solo 119,99 € (invece che 249,99€)

Questo accessorio per l’igiene orale l’abbiamo visto per la prima volta un paio di anni fa al Mobile Word Congress dove è stato presentato come il frutto di sei anni di ricerca e sviluppo, per assicurare livelli superiori di esperienza, design e prestazioni. La tecnologia iO combina la testina rotonda Oral-B ispirata agli strumenti del dentista, con setole micro-oscillanti per una sensazione di pulito professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata.

Le capacità potenziate di monitoraggio con l’Intelligenza Artificiale e tracciamento denti in 3D di Oral-B iO6 offrono agli utenti una guida personalizzata, comunicando passo per passo la modalità di spazzolamento corretta, per un risultato ottimale della propria salute orale. Come i modelli precedenti sono disponbili le app sia per iPhone che per Android.

Questo modello viene spesso scontato ma oggi grazie alle offerte di primavera è al minimo storico: 119,99 euro è un prezzo da non farsi sfuggire.