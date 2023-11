Suzuki MoQBA è il quad quadrupede che non teme le scale

Un quad come quello che Suzuki ha presentato al Mobility Show in Giappone non si era mai visto: perché il nuovo MoQBA, acronimo di Modular Quad Based Architecture, grazie alle gambe flessibili articolate, è in grado persino di salire le scale.

Per le strade pianeggianti ci sono le rotelle al posto di quelle che, se fosse un animale, sarebbero le zampe; ma quando si arriva in prossimità di una rampa di scale avviene la magia, perché si muove in un modo tutto nuovo consentendo di raggiungere l’estremità opposta con agilità e mantenendo il pilota in una posizione comoda quasi come fosse seduto in un ascensore.

Caratteristiche tecniche

È un veicolo ad alimentazione elettrica, perciò c’è una batteria ricaricabile che promette fino a 80 chilometri di autonomia con una sola carica e può viaggiare alla velocità massima di 32 chilometri orari.

Il punto di forza come dicevamo è nel telaio autobilanciato e dal design modulare che, se personalizzato con appositi accessori, può sostituire la seduta in stile moto e trasportare una persona seduta su una sedia oppure distesa su una barella. Se rimossa del tutto, si può persino trasformare in un robot porta-borse.

Possibilità di impiego

Perciò il Suzuki MoQBA non è soltanto un gadget per appassionati di tecnologia, ma un vero e proprio veicolo del futuro che punta a migliorare sensibilmente la vita in svariati contesti.

Se infatti con la modalità sedia un anziano o un disabile può superare agevolmente le scale anche laddove non fossero presenti attrezzature per la salita e la discesa delle carrozzine, con la barella diventa un valido supporto per gli operatori sanitari in situazioni di emergenza, mentre se usato come cargo aziende come Amazon potrebbero impiegarlo per la consegna dei pacchi a domicilio.

Quando arriva

Al momento quella avvenuta al salone di Tokyo è stata soltanto una presentazione di un veicolo futuribile: non si conoscono infatti prezzi o date presunte di lancio, ma se l’idea dovesse andare in porto torneremo senz’altro a parlarne.

