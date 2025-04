Termometro igrometro smart Switchbot a solo 7,99 €

Pubblicità Per chi vuole rendere la propria casa più confortevole (e anche un po’ più smart), uno dei piccoli accessori spesso sottovalutati è proprio il termometro igrometro, cioè quel sensore che misura temperatura e umidità in tempo reale come quello di Switchbot che oggi trovate al ridicolo prezzo di 7,99€. Il modello di SwitchBot, in vendita su Amazon, è uno dei più apprezzati della sua categoria: è compatto, preciso, facile da usare e ha tutto quello che serve per monitorare l’ambiente in modo pratico e visibile anche da smartphone. Il cuore del dispositivo è un sensore svizzero ad alta precisione, in grado di aggiornare i dati ogni 4 secondi. Sul piccolo display digitale è possibile visualizzare immediatamente la temperatura e l’umidità rilevate, ma il bello arriva con l’app SwitchBot, che mostra i valori in tempo reale via Bluetooth, registra lo storico (fino a 68 giorni in locale) e consente di impostare notifiche personalizzate. È ideale da usare in casa, ufficio, garage, serra, cantina, camera da letto o anche nella stanza dei bambini, per essere certi che il clima sia sempre ottimale. In più, con un design discreto e minimalista, si adatta bene a qualsiasi ambiente senza dare nell’occhio. E per chi ama la domotica, c’è una chicca in più: l’integrazione smart completa e la compatibilità con Matter. Se abbinato allo SwitchBot Hub Mini (venduto separatamente), questo piccolo termometro diventa ancora più potente. Collegandolo al WiFi di casa, può essere integrato con Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT e con altri dispositivi SwitchBot, permettendoti ad esempio di: chiedere ad Alexa la temperatura di una stanza, automatizzare accensione di condizionatori o deumidificatori oppure creare scenari personalizzati e ricevere notifiche anche quando sei fuori casa. Il Termometro Igrometro SwitchBot costerebbe 14,99 €, a 7,99 € è in sconto di quasi il 50%. L’hub costa 35 €

