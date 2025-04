Open Euro LLM crea AI aperte e inclusive nelle lingue europee

Pubblicità

Le tecnologie di Intelligenza Artificiale AI da USA e Cina rischiano di lasciare indietro molte delle principali lingue del Vecchio Continente, senza contare le problematiche su dati e privacy causate dalle diverse legislazioni: per far fronte a rischi e problemi l’Europa finanzia e ha dato il via al progetto Open Euro LLM per creare modelli AI aperti, responsabili e inclusivi nelle diverse lingue nazionali.

Il progetto Open Euro LLM proposto nel 2023 è stato ufficialmente avviato questo weekend con un evento svoltosi presso lo Château de Villers-Cotterêts. La Francia tramite l’Alliance for Language Techologies ALT-EDIC svolge il ruolo di coordinatore e vi partecipano 17 stati membri. Oltre all’Italia ci sono anche Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia e Spagna.

L’ampia partecipazione riguarda anche la collaborazione tra mondo accademico e società private, startup AI incluse. I principali attori europei dell’AI generativa puntano a garantire che le aziende UE, in particolare le piccole e medie, abbiano accesso ai grandi modelli linguistici AI – LLM, addestrati su super computer e datacenter europei.

Per non perdere competitività in questo settore altamente strategico le aziende Ue avranno a disposizione strumenti AI con accesso libero Open Source per tutte le fasi, dalla formazione degli LLM, passando per la conformità alla legislazione europea.

Come rileva Emanuele Frontoni, Professore di Computer Science su LinkedIn, l’ampia copertura geografica e linguistica è assicurata dalla partecipazione di organizzazioni che operano in oltre 20 paesi tramite il consorzio ALT-EDIC.

I primi obiettivi di Open Euro LLM sono la creazione e l’acquisizione dei set di dati necessari in tutte le lingue UE per creare strumenti e modelli AI per diversi settori economici. L’Italia partecipa con il CINECA e con il VRAI Vision Robotics and Artificial Intelligence Lab dell’Università Politecnica delle Marche.

