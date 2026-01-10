Facebook Twitter Youtube
Controllare il riscaldamento con voce e app grazie al kit Tado: solo 99,99 €
Controllare il riscaldamento con voce e app grazie al kit Tado: solo 99,99 €

Su Amazon è in sconto tado° Termostato Intelligente X – Starter Kit, uno dei prodotti migliori per l’automazione del riscaldamento e il confort della casa. Ora costa solo 99,99 € invece di 199,99 €,. disponibile ora su Amazon

Specifiche tecniche e componenti della confezione

Il tado° Termostato Intelligente X – Starter Kit include il termostato ambiente cablato e il Bridge X, necessari per collegare il sistema alla rete domestica e all’app. La tecnologia supporta lo standard Matter per l’integrazione con altri dispositivi smart.

Le dimensioni compatte e il design curato facilitano l’installazione. in tutta la casa Dall’app potete monitorare la temperatura, impostare programmi personalizzati e ricevere notifiche sulle condizioni ambientali. È compatibile con caldaie tradizionali e sistemi di riscaldamento a pavimento.

Come cambia il comfort quotidiano

Con questo termostato è possibile regolare il clima domestico da smartphone o con comandi vocali. Si integra con Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, permettendo un uso flessibile anche quando siete fuori casa. L’app permette di creare programmi orari intelligenti, adattarsi alla vostra routine e reagire alle condizioni esterne.

Tra le funzionalità ci sono il rilevamento finestra aperta, il monitoraggio del risparmio energetico e notifiche dinamiche per ottimizzare i consumi. Il risultato è una gestione più efficiente del riscaldamento senza interventi manuali.

Installazione e integrazione nella smart home

L’installazione è semplice e guidata tramite app: il Bridge X si collega al router via cavo Ethernet e comunica con il termostato. Il sistema è compatibile con una vasta gamma di impianti, e si può espandere con ulteriori componenti della linea tado° X per il controllo multizona.

La compatibilità con lo standard Matter assicura l’integrazione con ecosistemi smart esistenti, inclusi dispositivi di produttori diversi. Tutto il sistema è gestibile da remoto, offrendo pieno controllo in ogni momento.

Il prezzo attuale su Amazon è di 99,99 € rispetto al prezzo di listino di 199,99 €. In passato su Amazon è costato anche meno, ma qui siamo al minimo.

