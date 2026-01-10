Windows Media Player non mostra più informazioni sulle tracce dei CD audio

Da qualche tempo il mercato discografico registra una buona crescita, invertendo il trend negativo al quale avevamo assistito in passato per via della trasformazione digitale, ormai strutturale. È cresciuta la vendita di supporti fisici quali vinili e anche dei CD; il balzo delle vendite è merito di artisti quali Adele e Taylor Swift e in linea generale, si sta assistendo a un rinnovato interesse verso questa media, un segnale inaspettato per supporti che possono essere ormai definiti “vintage” e che hanno vissuto un periodo di splendore tra il vecchio e il nuovo millennio, come supporto perfetto per ascoltare musica.

Nonostante il rinnovato successo dei CD audio, Microsoft ha deciso di eliminare da Windows Media Player la funzionalità che permetteva di riconoscere e mostrare in automatico informazioni sulle tracce audio (i titoli dei brani) dai supporti (recuperando dettagli da database multimediali come Gracenote e affini).

Lo riferisce The Register spiegando che ha provato a chiedere lumi a Microsoft, senza ottenere risposte ma in un messaggio su un forum di Reddit, un addetto all’assistenza fa capire che i server che si occupavano di questo servizio non sono più in funzione e che bisogna quindi ricorrere a terze parti.

L’alternativa? iTunes

È possibile indicare manualmente i nomi delle tracce, oppure ricorrere a iTunes (si scarica da qui per Windows) che offre ancora la possibilità di recuperare in automatico nome album e titoli dei brani. Quando si inserisce un CD nella relativa unità del computer (o un lettore esterno collegato al computer) iTunes cerca il CD nel database multimediale Gracenote su internet permettendo di visualizza nome e altre informazioni relative a ciascun brano.

Se i brani vengono visualizzati come “Traccia 01”, “Traccia 02” e così via, vuol dire che non è attiva alcuna connessione a internet o che iTunes non è riuscito a rilevare alcuna informazione sul CD.

Se il servizio Gracenote non dispone di una voce su un CD possiamo inserire le informazioni sul brano e pubblicarle noi su Gracenote, in modo che altri utenti possano utilizzarle. Ovviamente è inutile inviare informazioni relative a CD personalizzati creati da noi, poiché non sono disponibili per gli altri utenti iTunes.