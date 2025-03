Offerte di Primavera, Ultimate Ears Wonderboom Play ai minimi, solo 52,89 euro

Offerte di Primavera, Ultimate Ears Wonderboom Play ai minimi, solo 52,89 euro

Pubblicità Se state cercando un altoparlante Bluetooth portatile, potente e resistente, questo è il momento giusto per acquistarlo. Durante le Offerte di Primavera di Amazon, l’Ultimate Ears WONDERBOOM PLAY è disponibile a soli 52,89€ (-36%), un’eccellente occasione per chi vuole avere con sè musica, ovunque. Nonostante le dimensioni compatte, il WONDERBOOM PLAY, ultimo erede di una lunga serie di prodotti molto simili ma in costante evouzione, di speraker, offre un suono sorprendentemente ricco e dettagliato. Tra le sue caratteristiche, che lo rendono adatto ad un uso “all around” c’è la resistenza ai maltrattamenti. È impermeabile, a prova di polvere e galleggiante, rendendolo ideale per l’uso in spiaggia, in piscina o sotto la doccia. Inoltre, la sua autonomia di 10 ore assicura una riproduzione musicale ininterrotta per tutta la giornata. Segna il prodotto anche un anello di trasporto lo rende ancora più pratico, permettendovi di agganciarlo facilmente allo zaino o alla borsa. Specifiche tecniche Qualità audio: suono potente e bilanciato con bassi profondi

Autonomia: fino a 10 ore di riproduzione continua

Impermeabilità: certificazione IP67 (resistente all’acqua e alla polvere, galleggiante)

Portata Bluetooth: fino a 40 metri di connessione stabile

Connettività: Double Up per il collegamento di due speaker e modalità stereo

Design e materiali: 68% plastica riciclata post-consumo, nuovo anello di trasporto per maggiore portabilità Con uno sconto del 36%, il WONDERBOOM PLAY è ora disponibile a 52,98€ su Amazon contro i precedenti 83 €. Un prezzo competitivo per uno speaker che offre potenza, resistenza e praticità, rendendolo un acquisto adatto in vista dell’estate, per chi vuole qualità nella musica sempre con sì

Offerte Speciali Offerte di Primavera, MacBook Pro 14 M3 Pro da 1 TB a solo 2.379 € Su Amazon torna in sconto il MacBook Pro 14" con processore M3 Pro e disco da 1 TB. Un serio contendente di un MacBook Air da 15", con schermo migliore, più autonomia e lettore SD a solo 2379€.

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.