Silenzio e risparmio con la svendita del mouse Logitech M220 Silent Plus, solo 13,99 €

Click senza rumore grazie ai mouse M220 Silent di Logitech in sconto a prezzo di saldo solo 13,99€ (invece che 29,99 prezzo di listino)

Gli nostri ingegneri Logitech hanno analizzato le fonti di rumore che provengono dai mouse per computer e hanno trovato il modo di ridurre i livelli di decibel senza sacrificare la qualità di controllo dei dispositivi,

Questo mouse offre la risposta sonora del classico click ma con oltre il 90% di riduzione del rumore, mentre la tecnologia Logitech Advanced Optical Tracking assicurano il funzionamento su gran parte delle superfici. Inoltre vantano una connessione wireless fino a 10 metri grazie al ricevitore nano e sono compatibili con Windows, Mac, Chrome OS e Linux.

Logitech M220 Silent Plus offre una durata della batteria fino a 18 mesi, può essere utilizzato con entrambe le mani e il suo pratico design si adatta a qualsiasi borsa.

Questo mouse è stato lanciato qualche tempo fa a 25,99€. Il suo prezzo è poi stato aumentato a 29,99 €. In commercio si trova in sconto intorno ai 20/25 € ma nessuno lo presenta a 13,99 € come fa Amazon.