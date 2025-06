Con il ventilatore da collo fresco senza mani impegnate

Costa solo 35,99€ su Amazon invece di 39,99€ il ventilatore portatile da collo JISULIFE, una versione aggiornata del modello classico, progettata per offrire maggiore comfort e potenza durante le giornate calde.

Il dispositivo si distingue per essere indossabile. Lo mettete al collo e soffia una fresca brezza verso il volto e la nuca, lasciando le mani libere. Un toccasana per chi non piò smettere di lavorare o usare le mani ma vuole del fresco “personale”.

Il ventilatore da collo di Jisulife dispone di cinque velocità del vento, più potenti rispetto ai modelli precedenti, con due prese d’aria e 80 microfori che garantiscono una distribuzione dell’aria a 360 gradi. Questo sistema consente un raffreddamento rapido e uniforme, pensato per chi passa molte ore all’aperto o in ambienti poco ventilati.

La batteria integrata da 5000 mAh assicura un’autonomia compresa tra 2,5 e 16,5 ore in base all’intensità selezionata, coprendo comodamente l’intera giornata lavorativa o un’escursione all’aperto. La ricarica completa avviene in 3-4 ore tramite USB-C, rendendo il ventilatore utilizzabile anche con power bank durante i viaggi.

Il funzionamento silenzioso, sotto i 25 dB, lo rende adatto anche per ambienti tranquilli come biblioteche, uffici o aule scolastiche. Il design è studiato per evitare lo scivolamento e proteggere i capelli, con un’impostazione pensata per un uso sicuro anche durante l’attività fisica.

Questa versione rinnovata del JISULIFE NECK FAN si rivolge a un pubblico eterogeneo, utile tanto per studenti quanto per lavoratori o sportivi. Perfetto anche per chi sta usa un computer sulle gambe e non ha dove mettere un ventilatore oppure per un viaggio in bus, sul treno o a piedi.

Lo sconto del 10% non è tantissimo ma il prezzo è ottimo. Spendendo solo 36 euro avete un compagno sempre pronto a rinfrescarvi lasciano libere le mani per il vostro lavoro oppure hobby.

