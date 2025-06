Ventilatore a batteria da 10.000mAh e con clip in sconto a 36€ su Amazon con sconto

Il ventilatore Koonie con batteria da 10.000mAh è disponibile ora su Amazon a 42,99€ con sconto del 15%, ideale per chi cerca un dispositivo potente, portatile e silenzioso per affrontare il caldo senza vincoli di cavi o prese elettriche.

Grazie alla batteria integrata da 10.000mAh, questo ventilatore può offrire un’autonomia fino a 24 ore con una sola ricarica. Un vantaggio significativo per l’uso in ambienti senza presa elettrica, durante viaggi, campeggi o giornate all’aperto. Il supporto alla ricarica rapida da 5V-2A e la doppia porta USB (Type-C e Micro USB) garantiscono tempi di ricarica contenuti e ampia compatibilità con alimentatori, powerbank e notebook.

La versatilità è uno dei suoi punti forti: la struttura 2 in 1 consente l’uso come ventilatore da scrivania o a clip. Il morsetto da 3 pollici permette di fissarlo a superfici insolite come scrivanie, letti o attrezzi da palestra. In più, la testa orientabile a 360 gradi assicura una regolazione precisa del flusso d’aria in ogni direzione.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Koonie adotta tre pale da 8 pollici che generano un flusso d’aria potente ma silenzioso, ideale per ambienti in cui si lavora, si studia o si dorme. Le quattro modalità di velocità, inclusa quella per il risparmio energetico, permettono un uso personalizzato in base alle necessità.

Con un prezzo di listino di 42,99€, grazie al coupon del 15% si scende a circa 36,54€, rendendolo una delle opzioni più convenienti per chi cerca un ventilatore ricaricabile di qualità.