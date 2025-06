Sleep A20, gli auricolari per il riposo perfetto a 109,99€

Chi cerca un sonno più profondo e rigenerante ha oggi un alleato in più: gli auricolari Soundcore Sleep A20 di Anker, pensati appositamente per l’uso notturno, sono ora

in offerta a 109,99€ su Amazon invece di 149,99€ . Un prezzo decisamente interessante per una tecnologia progettata per eliminare i rumori indesiderati e migliorare la qualità del riposo, notte dopo notte.

Comfort su misura e isolamento acustico potenziato

Gli Sleep A20 sono realizzati con un design ergonomico 3D, studiato per adattarsi alla forma dell’orecchio e offrire il massimo comfort, anche a chi dorme sul fianco. Il materiale ultra-soft combinato con le alette Air Wing e gli inserti Twin-Seal consente di indossarli per ore senza fastidi, garantendo al contempo una cancellazione passiva del rumore fino a tre volte più efficace rispetto agli auricolari standard. Addio ai fastidi di rumori esterni o partner che russano…

Musica, app e modalità Sleep per notti su misura

Grazie alla connessione Bluetooth 5.3, stabile e fluida, gli Sleep A20 permettono di ascoltare contenuti da YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Audible e Soundcore. È possibile creare la propria “playlist dei sogni” scegliendo tra rumori bianchi, suoni naturali e melodie rilassanti, personalizzabili tramite l’app ufficiale e caricati dentro agli auricolari stessi senza bisogno di telefono. In modalità Sleep, l’autonomia arriva a 14 ore, estendibili fino a 80 con la custodia; in modalità Bluetooth, 10 ore di riproduzione più altre 55 con la ricarica. Una soluzione completa per addormentarsi accompagnati da ciò che rilassa.

Monitoraggio intelligente del sonno

Oltre a rilassare, gli Sleep A20 aiutano a capire come si dorme. Integrano un sensore MEMS e un orologio in tempo reale in grado di rilevare con precisione l’ora in cui ci si addormenta, le posizioni assunte nel sonno, i risvegli e la durata delle varie fasi (leggera, profonda, REM). Il tutto è visualizzabile nell’app Soundcore, che restituisce grafici intuitivi e suggerimenti utili per migliorare la qualità del riposo. Uno strumento concreto per chi desidera non solo dormire, ma dormire meglio.

Prezzo vantaggioso per una tecnologia dedicata al riposo

Confrontato con altri prodotti del settore, spesso limitati o privi di funzionalità simili, Sleep A20 si distingue per completezza e qualità. Anker propone un dispositivo dedicato interamente al benessere notturno, con funzioni avanzate che normalmente si trovano in prodotti di grandi marchi. L’offerta attuale a 109,99€ su Amazon è quindi un’occasione interessante per chi vuole prendersi cura del proprio sonno in modo intelligente.