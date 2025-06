2 videocamere Arlo Essential a 99,99€, videosorveglianza smart e senza fili

Pubblicità Chi cerca una soluzione di sicurezza affidabile per la propria casa o ufficio può approfittare di un’offerta davvero interessante: il kit Arlo Essential 2 con doppia telecamera WiFi è disponibile a soli 99,99€ su Amazon invece di 159,95€, con un risparmio immediato di quasi 60 euro. Un pacchetto completo per iniziare subito a monitorare ambienti interni o esterni, con la massima comodità. Prestazioni e funzionalità smart Il kit include due telecamere wireless Arlo Essential, progettate per un utilizzo sia all’interno che all’esterno, grazie alla certificazione di resistenza alle intemperie. Le telecamere offrono una risoluzione video HD con ampio angolo di visione a 130°, visione notturna e rilevamento intelligente del movimento. L’installazione è semplicissima: non servono cavi né stazioni base, tutto funziona tramite WiFi e si gestisce dall’app Arlo, compatibile con smartphone, Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Il microfono e l’altoparlante integrati permettono anche l’audio bidirezionale, utile per comunicare con chi si trova davanti alla telecamera. Sicurezza domestica a portata di smartphone Il vantaggio più grande per l’utente è la possibilità di controllare in tempo reale cosa accade in casa anche quando si è lontani: ricezione di notifiche push in caso di movimento, accesso al video in diretta, e registrazione automatica degli eventi su cloud o su dispositivi compatibili. È ideale per monitorare ingressi, giardini, garage, o anche ambienti interni, offrendo un senso di protezione concreto con pochi semplici tocchi. Ottimo rapporto qualità/prezzo A fronte di un prezzo di listino di 159,95€, l’offerta attuale consente di acquistare il pacchetto completo con due telecamere a 99,99€ su Amazon un’opportunità da cogliere anche considerando la qualità del marchio Arlo, tra i più apprezzati nel settore della videosorveglianza smart.

