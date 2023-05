Sconto del 44% su Razer Kiyo X

Youtuber e streamer, tutti coloro che usano il computer per comunicare anche in video alzino le antenne: l’eccellente webcam Razer Kiyo X va in forte sconto e la pagate solo 49,99 € (invece che 89,99€) grazie ad un’offerta Amazon

Di questa prima versione di questa webcam (che aveva anche un anello luminoso) potete sapere qualche cosa nella recensione pubblicata al momento del lancio. Qui in sintesi vi diamo che si tratta di un prodotto di grande qualità con alcune soluzioni molto particolari ed esclusive. Razer sottolinea ha Focus automatico incluso: Razer Kiyo X si concentra sullo streamer in ogni momento, quindi non vi dovete preoccupare quando vi muovete o cambiate posizione o tenete qualcosa davanti alla telecamera

Razer Kiyo X offre una risoluzione 1080P 30 FPS O 720P 60 FPS che secondo Razer permette di avere un quadro d’immagine nitido, chiaro, vibrante – ogni setup è come la sua personalità, ed entrambi dovrebbero assolutamente essere ripresi a merito ottimale per rendere i contenuti, con l’opzione di un frame rate alto di 60 FPS a 720p per video fluidi»

Passa facilmente dalla messa a fuoco automatica a quella manuale, seleziona diverse prestazioni o crea i tuoi profili, tra cui luminosità, contrasto, saturazione e bilanciamento del bianco – tutto tramite Razer Synapse 3

Con macOS la webcam è vista in modo del tutto trasparente, qualsiasi App la vede e la fa funzionare correttamente su diversi programmi come FaceTime, Skype, Teams, Camtasia e Photo Booth

Razer Kiyo X è perfetta per chat, conferenze, riprese di video costerebbe 89,99 € ma Amazon oggi la propone a solo 49,99 € un prezzo molto competitivo anche con diversi altri prodotti di qualità di gran lunga inferiore.

Click qui per comprare