Samsung, un monitor gaming dual UHD da 57 pollici

Samsung Electronics ha presentato i monitor Odyssey Neo G9 57″ (nome del modello: G95NC) e Odyssey Ark 55″ (nome del modello: G97NC). I monitor gaming, che ora possono essere ordinati in Europa, sono in mostra alla Gamescom 2023, evento dedicato al gaming che si tiene dal 23 agosto 2023 al 27 agosto 2023 a Colonia, in Germania.

Primo monitor Dual UHD sul mercato, Odyssey Neo G9 57″ è indicato come progettato espreddamente per i giocatori; la curvatura 1000R dello schermo da 57″ è ampia come quella di due monitor UHD da 32″ e coinvolge gli utenti con in ampio campo visivo, “immergendoli” nei videogiochi.

La tecnologia Quantum Matrix alimenta l’illuminazione Quantum Mini LED sullo schermo, che offre zone di oscuramento più limitate e discrete. Il risultato, secondo il produttore, è una migliore distinzione tra le aree chiare e quelle scure dello schermo, con un contrasto netto e un minore blooming.

Odyssey Neo G9 sfrutta l’illuminazione LED Quantum Mini combinandola con VESA Display HDR 1000. Con una luminosità di picco di 1.000 nit, il produttore promette contenuti HDR “vividi e realistici”, con “un’accurata riproduzione del colore e del contrasto”, e “maggiore espressione e profondità del colore”.

Odyssey Neo G9 offre connettività DisplayPort 2.1 certificata VESA. Oltre alla DP2.1 (e il conseguente supporto a elevata larghezza di banda e frequenze di aggiornamento più rapide), Odyssey Neo G9 57″ offre anche HDMI 2.1 e un hub USB.

Le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture offrono più ingressi e il monitor sfrutta l’Auto Source Switch+ per connettersi nuovi dispositivi senza dover scegliere le sorgenti di ingresso. Il supporto ergonomico, Core Lighting+ e CoreSync rendono il monitor adatto a qualsiasi ambiente e si adattano all’atmosfera del gioco con l’illuminazione ambientale.

Odyssey Ark 55″ è indicato come il primo schermo da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo. Tra le pecaulirità di queasto modello, la frequenza di aggiornamento di 165 Hz, il tempo di risposta di 1 ms (GTG) e la modalità Cockpit che prospettive nuove da esplorare con un orientamento verticale.

Tra le caratteristiche di Odyssey Ark (nome del modello: G97NC), la funzione Multi View che consente di vedere fino a 4 schermate contemporaneamente sul display: gli utenti possono utilizzare l’ingresso da tre porte HDMI, oltre che dalla connessione DisplayPort 1.4 (che supporta flussi 4K UHD).

Interessante l’aggiunta della funzione KVM switch (Keyboard, Video, Mouse) per avere una stazione di comando unica di più dispositivi. Odyssey Neo G9 57″ sarà disponibile per il pre-ordine alla Gamescom 2023, con orari di lancio variabili a seconda del paese di riferimento. I prezzi non sono stati comunicati.