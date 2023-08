AirPods Max, alcuni utenti lamentano un problema di condensa negli auricolari

Si torna a parlare di un problema che era già emerso tempo addietro. Secondo alcuni utenti, dopo un uso prolungato nelle AirPods Max si forma della condensa nella sede dei copriauricolari.

A due anni e otto mesi di distanza da quando si era iniziato a parlare di questo potenziale inconveniente (secondo alcuni, un falso problema) si ritorna a parlare di condensa e della mancata risposta di Apple sulla faccenda.

In determinati momenti e ambienti (es. usando le cuffie in luoghi caldo/umidi o collocando le cuffie vicino ad una bevanda fredda o qualcosa che possa attirare la condensa) è assolutamente normale la formazione di vapore acqueo che, appunto, condensa a contatto con la superficie. Questo inconveniente è presente su accessori simili ma con le cuffie senza fili di Apple si nota forse di più per la facilità con la quale è possibile rimuovere i cuscinetti.

Il sito 404 Media (fondato da ex di Vice/Motherboard) dedica un articolo alla questione, indicando link a forum nei quali i proprietari di AirPods Max lamentano il problema e altri ancora indicano potenziali soluzioni (nastro termico isolante per ridurre la formazione delle goccioline).

“AirPods Max condensation won’t damage the drivers!!” The condensation in question: pic.twitter.com/rUKwBOWYjk — Michael  (@NTFTWT) July 5, 2022

Due anni addietro a quanto pare qualcuno ha tentato una azione legale contro Apple ma questa non ha portato a nulla di concreto. I legali di Cupertino hanno evidenziato che le cuffie non sono presentate come “impermeabili” o “resistenti all’acqua” e bisogna prestare attenzione alle condizioni d’uso. In un documento di supporto, Apple spiega che se gli AirPods entrano in contatto con dei liquidi, incluso il sudore durante l’allenamento, basta detergerli con un panno di microfibra asciutto. Nello stesso documento di supporto sono presenti indicazioni su come pulire i cuscinetti, l’archetto e la custodia delle AirPods Max.

Day 2 of testing out the condensation issue with my AirPods Max. Used them for my 7 hour stream session and the condensation is actually really bad. The liquid is all over the internal drivers. pic.twitter.com/mUMbiJrWtH — 🦍Mez 💎🙌🏻 (@Mezxxii) January 4, 2021

Il problema della condensa potrebbe essere aumentato per via dell’estate particolarmente afosa: gli effetti dell’escursione termica sono nota causare vari malfunzionamenti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I componenti elettrici ed elettronici all’interno generano calore durante il loro funzionamento: quando la temperatura si alza, le particelle d’acqua, contenute naturalmente nell’aria, soprattutto nelle zone umide, sono al loro stato gassoso, ma all’abbassarsi della temperatura o a contatto con una superficie più fredda, il vapore si condensa tornando al suo stato liquido sotto forma di gocce.

Per capire quanto se il problema esiste ed è effettivamente diffuso, bisognerebbe sentire i riparatori di terze parti di questi dispositivi; da questi, almeno per ora, non sembrano esserci indicazioni di un enorme numero di utenti con inconvenienti causati dalla condensa. È ogni modo anche vero che chi ha acquistato le cuffie senza fili in questione, tenderà in caso di problemi a rivolgersi a Apple e non a riparatori terzi. Restiamo intanto “sintonizzati” e vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione; sarà anche interessante capire se in future versioni delle AirPods Max, Cupertino affronterà questo – presunto – problema…