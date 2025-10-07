Festa Prime, Xiaomi TV F2 da 32 con Fire TV integrata, prezzo speciale a solo 139 euro

In questi giorni di sconti d’autunno su Amazon scende di prezzo la Xiaomi TV F2 da 32 pollici, un prodotto perfetto per chi cerca una Smart TV compatta con Fire TV integrata. Il prezzo scende a 139€ rispetto ai 179€ di listino, con accesso diretto a tutte le principali app di streaming e funzionalità smart integrate.

Display HD e supporto HDR

Xiaomi TV F2 32” è dotato di un pannello LED da 32 pollici con risoluzione HD (1366×768 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Supporta HDR10 e HLG, migliorando la resa visiva nei contenuti compatibili. Il design è senza cornici su tre lati, con una struttura compatta e lineare che si adatta bene anche in ambienti piccoli come cucine, camere da letto o case vacanza. È compatibile con supporti VESA 100×100, quindi installabile anche a parete.

Fire TV integrata e assistente vocale Alexa

La parte smart è gestita da Fire TV integrato, lo stesso sistema presente sui dispositivi Amazon, con accesso diretto a Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, RaiPlay e molte altre app scaricabili. È incluso anche Alexa, utilizzabile tramite il telecomando vocale per cambiare canale, cercare contenuti, regolare il volume o controllare altri dispositivi smart della casa. Il telecomando ha tasti dedicati per i principali servizi di streaming e per la navigazione rapida nei menu.

Connettività completa e audio DTS Virtual:X

In termini di connessioni, offre 3 porte HDMI (una ARC), 2 porte USB, uscita audio ottica, jack cuffie e Wi-Fi dual band. È compatibile con Bluetooth 5.0 per collegare cuffie, soundbar o gamepad wireless. L’audio è gestito da un sistema stereo da 2 × 6 W con supporto a DTS-HD e DTS Virtual:X, pensato per simulare un suono surround anche in assenza di impianti esterni. Non manca il sintonizzatore DVB-T2/C/S2, già pronto per il digitale terrestre di nuova generazione.

Il prezzo di Xiaomi TV F2 da 32″ cala da 179€ a 139€, un prezzo eccellente per questa TV che può funzionare come seconto o terzo schermo in casa o televisione per la camera dei bambini.

