Scosche BaseLynx: il sistema di ricarica modulare visto al CES 2020 arriva nei negozi Apple 

Chiunque abbia bisogno di caricare e organizzare i propri dispositivi mobili, tra cui: iPhone, AirPods, Apple Watch, iPad, fotocamere, sistemi di gioco portatili, cuffie e altro

Il sistema modulare Scosche BaseLynx offre la libertà di utilizzare ogni modulo da solo o di collegare più moduli di ricarica e utilizzare solo un cavo di alimentazione e una presa. Puoi aggiungere nuovi moduli ogni volta che aggiungi nuovi dispositivi alla tua famiglia o alla tua azienda.

Con un BaseLynx e pià di localizzare i dispositivi caricati e pronti all’uso. È di fatto una piccola isola di ordine in quello che a volte può essere un mondo disordinato. Puo trovare la sua collocazione sia in casa che in ufficio, in una sala conferenze, in una classe, in una palestra, in un Airbnb, in un camper o in qualsiasi altro luogo in cui si disponga di dispositivi elettronici.

Attualmente ci sono quattro moduli BaseLynx (li vedete nelle immagini qui sotto). Altri tipi di moduli di ricarica e archiviazione sono attualmente in fase di sviluppo e si integreranno perfettamente nel sistema quando saranno disponibili.

Il caricatore magnetico autentico certificato MFi per Apple Watch ricarica tutti i modelli di Apple Watch. E’ possibile caricare l’orologio con il cinturino aperto o, sollevare l’elemento di ricarica e caricare e visualizzare l’orologio in modalità comodino.

Il pad di ricarica wireless certificato Qi ricarica i telefoni abilitati Qi in modo rapido e sicuro: (a partire da iPhone 8 e versioni successive) e caricherà anche la custodia di ricarica wireless per AirPods e AirPods Pro.

La stazione di ricarica verticale Vert Charging Station è studiata per organizzare e caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, inclusi smartphone, tablet e sistemi di gioco portatili. Dispone di tre porte di ricarica: una USB-C da 18 W con Power Delivery e due USB-A da 12 W.

Infine c’è EndCap con ricarica a doppia porta Power Delivery. Charging EndCap ha una porta di alimentazione USB-C da 18 W e una porta USB-A da 12 W.Power Delivery ricarica dispositivi come iPhone 11 e iPad Pro fino a 3 volte più velocemente.

I clienti possono acquistare i moduli singolarmente, aggiungendo altri moduli in base alle esigenze o scegliere i kit disponibili. Kit e moduli possono essere combinati. I kit BaseLynx White, che includono i moduli e gli accessori elencati di seguito

Queste sono le composizioni dei due kit:

Kit BaseLynx

Pad di ricarica wireless

Caricabatterie magnetico per Apple Watch

Stazione di ricarica Verticale

Cavo di alimentazione da 1,52 metri

Kit BaseLynx Kit Pro

Pad di ricarica wireless

Caricabatterie magnetico per Apple Watch

Stazione di ricarica Verticale

Sezione di ricarica a doppia porta

1 piede. USB-C → Cavo Lightning

1 piede. USB-A → Cavo Lightning

Cavo di alimentazione da 1,52 metri

Le singole parti e due kit saranno in vendita suj Apple Store online e nei negozi Apple in Italia. Il modello base viene venduto a 159,50 Euro online.