Chris Lattner, il papà di Swift, lascia Google per SiFive

Dopo avere trascorso 12 anni in Apple dove si è occupato dello sviluppo del linguaggio Swift, dopo alcuni mesi passati in Tesla e dopo due anni e mezzo a Google, Chris Lattner – il creatore di Swift – ha fatto sapere che lavorerà per SiFive, una fabless californiana specializzata in processori RISC-V, System on Chip (SoC) e board per lo sviluppo. Questa startup è stata creata da tre ricercatori di Berkeley che hanno anche inventato RISC-V, l’architettura utilizzata in tutti i suoi prodotti.

Chris Lattner spiega quale sarà il suo ruolo in un post sul blog del nuovo datore di lavoro, riferendo che è stato assunto come Vice Presidente Senior responsabile Platform Engineering e di ritenere che SiFive «Possiede i requisiti ottimali per trasformare l’industria del silicio» e che non vede l’ora che diventi realtà la possibilità di creare chip personalizzati, grazie allo straordinario team di ingegneri che lavorano per SiFive.

La possibilità di creare chip custom era in precedenza riservata a grandi player del settore, come Apple con i suoi chip ARM, ma l’obiettivo della startup e permettere a chiunque di avere chip personalizzati, facendo affidamento il più possibile su risorse open source anziché proprietarie.

Lattner ha esperienze nella creazione e ruoli guida di varie tecnologie su larga scala, incluse tecnologie di compilatori quali l’infrastruttura di compilazione LLVM, il compilatore Clang, l’infrastruttura per il machine learning MLIR e altro ancora.

SiFive offre uno strumento che consente di progettare un processore personalizzato; a breve dovrebbe arrivare uno strumento di progettazione per creare un SoC personalizzato. Sul sito della startup sono elencati microcomputer simili al Raspberry Pi e l’azienda è in grado di offrire SoC creati da zero per le esigenze di terze parti.

I progetti di i Lattner avevano attirato l’attenzione di Apple quando questo aveva cominciato a porre alcune interessanti questioni riguardanti l’Object-C in una mailing-list curata dalla multinazionale di Cupertino. Apple ha iniziato a contribuire al progetto LLVM dal 2005 e aveva poi assunto a tempo pieno Chris Lattner.