Non solo Apple, per Google il DMA danneggia e limita gli utenti europei

Dopo Apple, anche Google ha inviato sue indicazioni in merito al Digital Markets Act (DMA), il regolamento dell’Unione Europea pensato per rimodulare il modo in cui alcune aziende tecnologiche progettano i loro prodotti, con tutta una serie di norme che stanno avendo ripercussioni su molti aspetti dell’esperienza degli utenti europei con prodotti e servizi vari.

Nel corso degli ultimi mesi, la Commissione Europea, che è responsabile del DMA ed è consapevole della necessità di migliorare alcuni aspetti, ha sollecitato ulteriori feedback da parte delle aziende e dei cittadini europei riguardo agli effetti della legge e dopo le contestazioni di Apple (e replica del portavoce della Commissione) è arrivato il turno di Google.

L’azienda di Mountain View sembra più cauta rispetto ad Apple ma non dimentica di deplorare ad esempio restrizioni alle pubblicità in Google Search, che vietano a Big G di utilizzare i propri servizi per pubblicizzare luoghi turistici e altre compagnie aeree. Secondo Google (qui dettagli) l traffico di prenotazione diretta tramite Google Search nell’UE per quanto riguarda i viaggi è diminuito del 30%.

Big G non è l’unica ad essere colpita da questo problema e secondo uno studio (certamente commissionato dal CCIA, che raggruppa GAFAM (le cinque principali multinazionali tecnologiche occidentali: Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft) e altre grandi aziende del settore informatico) l’economia europea potrebbe perdere fino a 114 miliardi di euro di entrate a causa del DMA.

Google evidenzia che il suo sistema non genera alcun costo aggiuntivo, a differenza degli intermediari che hanno preso il suo posto, ottenendo una percentuale su ogni prenotazione.

Meno protezione da malware e spam

Ma questa non è l’unica lamentela di Google nei confronti del DMA. ALlpari di Apple, Google punta il dito contro la normativa vigente nell’UE, colpevole di i indebolire difese intrinseche del suo sistema Android contro malware e spam che potrebbero attaccare gli utenti.

Google evidenzia che il suo sistema è superiore ad altri, spiegando che è “aperto by design” e consente di scaricare app da altre fonti (noto come “sideloading”) e che nella maggior parte dei dispositivi è già possibile usare App Store alternativi, apertura che è ad ogni modo minacciata dal DMA con le possibili e la proliferazione di app fraudolente che simulano l’aspetto di altre app e sfuggono ai controlli, e marketplace dove l’utente non sa a chi rivolgersi in caso di problemi.

Google afferma di essere preoccupata anche per l’innovazione per via di una legislazione ritenuta troppo vaga e troppo incerta: a suo dire è più difficile innovare nell’UE per colpa del DMA. Come Apple, anche Google riferisce di essere stata costretta a eliminare, castrare o ritardare diverse funzioni a causa di incertezza e della moltitudine di livelli normativi nei quali fare slalom.

Google è in generale meno disastrosa di Apple nei confronti del DMA ma riferisce ad ogni modo la necessità di un “reset”, auspicando una legislazione futura ben “chiara che tenga conto “dell’utente” e “basata sui fatti”, con elementi che consentano di “migliorare i mercati digitali anziché deteriorare la loro sicurezza, integrità, qualità e utilità”.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.