Se il telefono si blocca all’improvviso non temere: c’è un modo velocissimo per risolvere

Cosa fare qualora ci si ritrovi dinanzi a questa falla, i passaggi per risolvere velocemente il problema: non è difficile

Moltissimi utenti stanno riscontrando problemi a scaricare l’aggiornamento iOS 26 sui propri iPhone o iPad, a giudicare dalle segnalazioni sulle varie pagine social dedicate, pare che sia una situazione in cui si sono trovate molte persone. In tanti hanno riscontrato un errore, ma per fortuna a tutto c’è una soluzione, anche a questo “intoppo” inaspettato.

L’errore di aggiornamento iOS 26 si presenta in due modi diversi, nel primo caso l’iPhone resta bloccato sulla verifica dell’aggiornamento, dunque non va avanti. Nel secondo caso, invece, per chi prova a passare da iOS 18 a iOS 26, si presenta la dicitura “impossibile verificare l’aggiornamento”. Ci sono differenti ragioni per entrambi gli scenari, così come è possibile procedere, seguendo alcuni semplici passaggi.

Errore aggiornamento iOS 26, tutto quello che si deve sapere e come risolverlo

L’errore di aggiornamento che riguarda l’impossibilità di verificare l’aggiornamento post installazione, si verifica o a causa di una connessione a Internet poco stabile o per un sovraccarico dei server Apple, in pratica il problema è nella corretta comunicazione con i server di aggiornamento Apple. Nel secondo caso, quando l’aggiornamento si blocca ancor prima di iniziare, le ragioni potrebbero essere legate all’incompatibilità del device o allo spazio di archiviazione non sufficiente, in questo caso è opportuno accertarsi prima di procedere che ci sia compatibilità.

Se non si vuole acquistare qualche tool che si occupa prevalentemente di risolvere i problemi iOS, si può procedere manualmente per riuscire ad aggiornare il proprio dispositivo. Esistono ben nove modi manuali per riuscire a tornare indietro e ottenere l’aggiornamento tanto desiderato, iniziando a beneficiare delle numerose funzionalità.

Come prima cosa bisogna assicurarsi che il dispositivo possa eseguire questo aggiornamento, abbiamo visto che ci sono device obsoleti che non lo supportano. Successivamente si dovrà controllare la connessione Internet, il segnale del Wi-Fi deve essere potente, altrimenti conviene appoggiarsi a un router migliore o ripristinare quello che si ha.

Un altro passaggio è riavviare il proprio iPhone o iPad, basterà farlo per risolvere – probabilmente – l’errore, questo perché capita che la soluzione spesso è più semplice di quanto si immagini. L’errore iOS può verificarsi anche per uno spazio di archiviazione insufficiente, assicurarsi che ci sia abbastanza spazio è importante, dunque si deve andare su “impostazioni”, “generali”, “spazio iPhone” e liberare lo spazio, eliminando i file e le app che non servono più.

Un’ulteriore verifica e controllare che i server di Apple funzionino correttamente, dunque se sono operativi. Si può, poi, procedere ad aggiornare il proprio iPhone con iTunes, collegando il dispositivo a un computer, aprendo iTunes e selezionando “verifica aggiornamenti”. Se tutto questo non basta si può provare un riavvio rafforzato, altrimenti un altro passaggio e ripristinare le impostazioni di rete per una verifica fluida. I passaggi sono i seguenti: “impostazioni”, “generali”, “traferisci o inizializza iPhone”, “ripristina”, “ripristina impostazioni di rete”.

Si tratta di tutte soluzioni per risolvere il problema che riguarda l’errore di aggiornamento iOS 26 in modo pratico e veloce. Qualora non si vogliano utilizzare strumenti che procedono in modo automatico, si possono eseguire tutti i passaggi sopraindicati.