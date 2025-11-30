VLC permetterà di riprodurre DVD audio di qualsiasi tipo

Dopo la diffusione di CD e masterizzatori, all’inizio degli anni 2000 si sono diffusi anche i DVD e, con meno fortuna rispetto altri supporti, i DVD-audio, supporti che avrebbero dovuto rappresentare l’evoluzione naturale dei CD-Audio alla stregua di quanto avvenuto con il DVD-Video, evoluzione dello standard di riproduzione video VHS.

I supporti DVD audio (noti anche con l’abbreviazione DVD-A) iniziarono ad arrivare in un momento nel quale cominciavano a diffondersi formati (es. MP3) che rendevano facile la distribuzione dei brani su internet, uno dei motivi per il quale probabilmente i supporti audio di nuova generazione non ebbero la fortuna che avrebbero meritato.

La maggiore capacità di memorizzazione, sette volte superiore rispetto al CD tradizionale, avrebbe potuto garantire flussi audio molto più dettagliati e frequenze di campionamento impensabili per il mercato digitale consumer di allora. Sono ad ogni modo tuttora disponibili sul mercato DVD-audio che possono contenere sia tracce in formato PCM (pulse-code modulation)) o compresse in formato MLP (Meridian Lossless Packing).

Nei DVD-Audio, la frequenza di campionamento può raggiungere i 192 kHz (in stereo) con una frequenza di campionamento a 16, 20 o 24 bit (semplificando, maggiori sono i bit, maggiore è la quantità di informazioni presente in ogni campione, la risoluzione). Il formato è progettato per supportare più canali, con la possibilità di lavorare in 5.1.

Anche se per la riproduzione dell’audio ad alta risoluzione di un DVD-A è necessario avere a disposizione un lettore DVD-Audio, la maggior parte dei dischi DVD-A è compatibile, e può essere riprodotta, con lettori DVD-Video standard. La maggior parte dei DVD-A contiene dati compatibili con i DVD-Video con colonna sonora Dolby Digital 5.1 o Dolby Digital 2.0 standard. Alcuni DVD-A possono anche contenere tracce audio DTS 96/24.

VLC pensa a tutto

Tutta questa pressa serve per segnalare che Jean-Baptiste Kempf, presidente di VideoLAN, gli sviluppatori che curano il player tuttofare VLC, ha riferito del supporto in arrivo del formato DVD-audio nel player multimediale gratuito e tuttofare. Allo scopo sono state aggiornate alcune librerie sfruttare dal programma: sarà possibile leggere il contenuto del disco, compresi i titoli delle tracce e i metadati associati, e tenere conto delle alle protezioni (CSS è il nome del DRM sui DVD contenenti video) e decodificare anche i dischi protetti da DRM Digital Rights Management) CPXM, elemento che finora era incompleto o non era disponibile negli stack per la riproduzione open-source. Già ora è possibile riprodurre DVD-audio con VLC ma il player non mostra informazioni sui contenuti (metadati) e può leggere solo supporti senza protezione.

Abbiamo dedicato al player un articolo esaustivo con i dettagli più importanti, spiegando che cos’è, come funziona, come si scarica. A questo diverso indirizzo trovate la descrizione di alcune funzionalità non a tutti note, semplici trucchi e consigli uche possono tornare utili a chiunque usi il player VLC per Mac.