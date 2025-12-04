Se ti chiama questo numero, blocca subito: è spam e ti toglie tutto

Se arriva una telefonata da questo numero è importante non rispondere, il nuovo pericolo dietro chiamate specifiche

In un periodo, come quello che stiamo vivendo, in cui le truffe telefoniche o in rete stanno aumentando a dismisura, è importante sapere a quale numero non si deve mai rispondere. Spesso le telefonate sono utilizzate con fini fraudolenti per riuscire a compiere furti di identità, economici e chi ne ha più ne metta.

Anche in questo caso, conoscere quelle che sono le modalità di azione di questi malviventi e, ancor di più, i numeri di telefono a cui non si dovrebbe mai rispondere, è un ottimo modo per riuscire a difendersi.

Quali sono i numeri di telefono a cui non si deve rispondere?

La prima distinzione da fare per comprendere quali sono i numeri di telefono la cui chiamata va rifiutata e successivamente il contatto bloccato, è quella tra numeri sconosciuti e numeri visibili ma con prefissi anomali. I cybercriminali, infatti, non usano quasi mai la “chiamata privata”, le tecniche si sono affinate e – per essere più credibili – effettuano telefonate da numeri reali.

Per fortuna, però, ci sono alcuni campanelli d’allarme a cui prestare attenzione. Tra questi, il primo riguarda il prefisso, se è estero e telefona più volte, potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa. La cosa ideale è non rispondere e cercare subito quel numero di telefono online, se compare in un elenco di segnalazioni, si avrà la certezza che quella telefonata era truffaldina.

Si può poi verificare la frequenza con cui telefonate del genere si ricevono e soprattutto si deve fare caso all’orario, qualora non rientri in una fascia lavorativa, è probabile che si tratti di una truffa. Ma cosa bisogna fare quando si riceve telefonate di questo genere? E’ importante sapere che sia gli smartphone che gli iPhone sono dotati di filtri anti spam, basterà attivarli per far sì che le chiamate entranti, nel caso siano sospette, siano immediatamente segnalate dal dispositivo stesso come possibile spam.

Per funzioni del genere esistono anche diverse applicazioni che assolvono alla medesima funzione in modo più che efficace, è preferibile scegliere quelle che hanno le migliori recensioni, così da essere sicuri che – una volta acquistate – siano davvero in grado di proteggere da possibili truffe. In generale quando si ricevono telefonate del genere non si deve entrare nel panico e ricordare sempre la regola che vale per ogni truffa, non bisogna mai fornire telefonicamente o via messaggio credenziali, dati personali e informazioni sensibili.