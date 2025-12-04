iPhone 17 Pro perde una funzione storica

Se attivate la modalità Ritratto in un ambiente buio con un iPhone 17 Pro e non vedete apparire la modalità Notte, non vi preoccupate di andare a cercare qualche settaggio nascosto. Semplicemente questa funzione non c’è più. Ad essersi accorto dell’addio a un tipo di scatto fotografico cui molti si erano abituati è Macworld che, al proposito, scrive un articolo trovando anche conferme da parte di Apple.

La modalità notte nei ritratti sparita

La funzione è quella che conosciamo bene: permette o, meglio, permetteva di unire profondità e lunga esposizione. Nel momento in cui la luce non era sufficiente, si attivava automaticamente la modalità Notte creando un’immagine Ritratto.

Sugli iPhone 17 Pro il comportamento è diverso. Se si attiva il Ritratto, il Night Mode scompare. Se si scatta con il Night Mode, l’iPhone non registra i dati di profondità necessari alla conversione successiva in Ritratto.

La funzione, come detto, non è un bug temporaneo. Apple lo conferma in una pagina di supporto dove sono inclusi tutti i telefoni da iPhone 12 fino a iPhone 16 Pro ma non iPhone 17 Pro.

Perchè della scelta?

Perché questa scelta? Una possibilità riguarda i tempi di scatto. Il Night Mode allunga l’esposizione e unisce più fotogrammi per ottenere un’immagine più chiara. Quando la funzione parte in automatico può creare una pausa che non tutti comprendono, rischiando di far perdere il momento se il telefono viene mosso troppo presto. L’unione con il Ritratto aumentava ulteriormente questo tempo. I modelli passati permettevano comunque di completare l’operazione, ma la combinazione risultava più delicata da gestire.

C’è poi una questione qualitativa. I ritratti realizzati con Night Mode erano più luminosi ma introducevano più rumore e artefatti di elaborazione. Le foto prodotte da iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, pur più scure, mostrano maggiore pulizia e più dettaglio. Un altro elemento utile a comprendere la scelta riguarda la risoluzione. Le immagini in Night Mode restano limitate a 12 megapixel, mentre i ritratti senza Night Mode raggiungono i 24 megapixel.

Resta la possibilità che la funzione torni in futuro. Se Apple giudicherà che c’è margine per ripristinarla, un aggiornamento software potrebbe riportare l’integrazione tra Ritratto e modalità Notte.