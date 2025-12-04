Fotocamera istantanea per bambini, solo 22,79 €

Su Amazon è in sconto GREENKINDER Macchina Fotografica Istantanea per Bambini, pensata per i più piccoli, per stimolare la creatività e offrire divertimento immediato. Ora costa solo 22,79€ invece di 45,98€.

Stampa istantanea senza inchiostro

GREENKINDER 2.4 Pollici è una fotocamera compatta progettata per bambini dai 3 ai 12 anni. Grazie alla tecnologia di stampa termica, non richiede inchiostro o toner: basta premere il tasto di scatto per ottenere una foto in bianco e nero in un secondo. L’interfaccia è intuitiva e pensata per le mani più piccole, con un ampio schermo da 2,4 pollici che facilita la visualizzazione delle immagini. È uno strumento utile per stimolare fantasia e capacità espressive sin dai primi anni.

Funzioni video, giochi e accessori inclusi

Oltre alla funzione fotografica istantanea, questa fotocamera offre video in 1080P, zoom digitale 16x, flash integrato, autoscatto, scatto continuo e anche alcuni giochi preinstallati. I bambini possono personalizzare le immagini con cornici e filtri, ascoltare musica in formato MP3 o registrare piccoli vlog. Nella confezione sono inclusi una scheda microSD da 32GB, 3 rotoli di carta termica certificata e 5 matite colorate per decorare le foto stampate, oltre a un cordino abbinato per il trasporto.

Facile da trasportare e ricaricabile via USB-C

Con un design compatto, leggero e resistente, la GREENKINDER è facile da maneggiare anche dai bambini più piccoli. La batteria da 1000mAh supporta diverse ore di utilizzo con una sola ricarica, mentre la porta USB Type-C consente una ricarica rapida anche durante i viaggi. Il cordino incluso permette di portarla al collo o allo zaino in tutta sicurezza. L’intera dotazione è pensata per garantire un uso pratico e versatile, a casa come in vacanza.

Prezzo scontato su Amazon e accessori disponibili

Il prezzo di listino della GREENKINDER Macchina Fotografica Istantanea Bambini è di 45,98€, ma oggi è disponibile su Amazon a 22,79€, con un risparmio di oltre 20€. Per chi desidera una fornitura aggiuntiva di carta, è disponibile una confezione da 5 rotoli a 14,99€. In aggiunta, per il trasporto e la protezione, è disponibile una custodia rigida a 13,99€.

