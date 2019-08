Segway-Ninebot annuncia MAX G30, il monopattino con più autonomia sul mercato

Dopo l’avvio della sperimentazione per la circolazione dei monopattini su strada, questa categoria di acceleratori di marcia diventa sempre più interessante anche all’interno dei nostri confini. In queste ore Segway-Ninebot ha annunciato il MAX G30, il monopattino con più autonomia sul mercato. Ecco come è fatto e cosa propone.

Il kick scooter Ninebot MAX G30 offre una capacità della batteria di 551Wh, permettendo così un’autonomia che arriva fino a 65 km. Si tratta, sulla carta, del valore più alto nell’attuale panorama di monopattini elettrici. E’ dotato di un caricatore A/C a ricarica rapida, e punta molto sul comfort del pilota: per ridurre le vibrazioni e massimizzare l’assorbimento degli urti, lo scooter è dotato di pneumatici anteriori e posteriori tubeless di da pollici, per una guida fluida e stabile, e che permette in teoria il passaggio su strade accidentate, o comunque non perfettamente asfaltate.

Quanto alla potenza, vanta un motore da 350 W, che assicurano il passaggio su strade con oltre il 20% di pendenza, con una trazione posteriore che tenta di migliorare accelerazione, stabilità e frenata.

Sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo settembre, ma sarà in mostra anche ad IFA 2019 dal 6 all’11 settembre. La redazione di Macitynet sarà presente alla fiera, così da potervi fornire tutte le notizie sulle novità presentate in presa diretta.

