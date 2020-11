Sennheiser MKE 200 è il microfono mini per audio pro

Non solo qualità dell’immagine, per creare video di qualità tutti i dettagli che lo compongono possono fare la differenza, primo fra tutti la qualità audio: Sennheiser MKE 200 è il microfono direzionale per videocamera e smartphone che assicura audio pulito e naturale, dimensioni compatte, design moderno con finiture total black.

Ideale per vlogger, influencer, creatori di contenuti, Sennheiser MKE 200 è progettato per accompagnare i video con un audio di qualità premium a un prezzo competitivo: il prezzo di listino è di 99 euro. La maggior parte delle telecamere e degli smartphone presenti sul mercato è dotata di microfoni integrati di tipo ambientale, non adatti a produrre con

precisione tutte le sfumature del suono dei contenuti video e, soprattutto, non sono in grado di insonorizzare dai rumori esterni.

Il microfono direzionale Sennheiser MKE 200 assicura un audio isolato e potenziato che migliora la qualità del suono, riducendo i rumori di sottofondo indesiderati, per una chiarezza delle registrazioni video tipica degli studi professionali, in qualsiasi luogo ci si trovi. Grazie al sistema di protezione antivento e al supporto antivibrazione integrato, Sennheiser MKE 200 è in grado di ridurre al minimo i rumori di fondo in luoghi rumorosi e affollati, garantendo la massima pulizia delle registrazioni audio anche durante le riprese in movimento.

Design discreto, compatto, leggero e robusto con finiture curate, il mini- microfono MKE 200 è progettato per un utilizzo facile e intuitivo, è alimentato direttamente dalla telecamera, DSLR o smartphone, non necessita di alcuna batteria ed è dotato di supporto interno antiurto.

I cavi TRS e TRRS da 3,5 mm inclusi nella confezione lo rendono compatibile con DSLR, fotocamere mirrorless e smartphone, mentre per le registrazioni all’esterno, Sennheiser MKE 200 dispone di un antivento in pelo da applicare sul microfono per offrire massima protezione nei giorni di vento più intenso.

«Con MKE 200, offriamo ai vlogger e influencer il primo passo per trasformare l’audio dei propri video come veri professionisti, aumentando significativamente la qualità complessiva dei loro contenuti» dichiara Tobias von Allwörden, responsabile del Portfolio Management Audio per Video di Sennheiser.

Il nuovo microfono è già disponibile al prezzo di listino di 99 euro: diversi prodotti Sennheiser sono disponibili anche su Amazon. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sennheiser sono disponibili da questa pagina.