Google Pixel 5 diventa una base di ricarica se collegato all’alimentatore USB-C

La ricarica wireless inversa è un modo interessante per utilizzare, anzi trasformare, il proprio smartphone in un caricatore Qi al servizio di altri dispositivi. Ovviamente, cambiare un’impostazione ogni volta che si desidera utilizzare la funzione può essere un ostacolo. Ed allora, Google ha avuto un’idea intelligente per questa funzione su Pixel 5: quando si collega il Pixel 5 a un caricabatterie USB-C, si attiva automaticamente la condivisione della batteria.

Battery Share su Pixel 5 è pubblicizzato principalmente come la funzione per trasformare il telefono in un power bank al volo. Tramite il menu delle impostazioni, o un cambio rapido delle impostazioni, è possibile attivare rapidamente la funzione e caricare qualsiasi dispositivo compatibile con Qi, dagli auricolari a un altro smartphone.

A differenza di altri dispositivi, tuttavia, Pixel 5 attiva automaticamente la funzione di ricarica Battery Share quando si collega il terminale a un alimentatore o porta USB-C. L’utente riceverà una notifica la prima volta che la funzione si attiva, ma la funzione si attiverà ogni volta che si collega lo smartphone.

Google fa notare questa funzionalità su una pagina di supporto, confermando anche che Battery Share si spegnerà automaticamente se Pixel 5 non rileva qualcosa che utilizza questa tecnologia di ricarica. Probabilmente è una buona cosa, poiché lasciarlo acceso a tempo indeterminato farebbe surriscaldare il telefono piuttosto rapidamente.

Quando il telefono Pixel è collegato e in carica, Battery Share si attiva automaticamente per un breve periodo. Se il telefono non rileva un altro dispositivo che utilizza l’alimentazione durante quel periodo, Battery Share si spegne

Ovviamente, questo non cambia il fatto che l’utilizzo della ricarica wireless inversa su un Pixel o qualsiasi altro telefono con questa funzione permette solo a piccole quantità di energia di fluire attraverso i due dispositivi. Durante un viaggio, tuttavia, la possibilità di trasformare automaticamente il proprio Pixel 5 in un caricabatterie wireless per i Pixel Buds potrebbe tornare utile.

