Sennheiser Momentum Sport auricolari con sensori cardio e temperatura, solo 154,99

Sennheiser Momentum Sport, in foryte sconto su Amazon (sensori biometrici avanzati direttamente all’interno degli auricolari, aprendo uno scenario davvero interessante per chi fa attività fisica – o anche solo per chi vuole tenere sotto controllo il proprio corpo mentre si muove. Nel mondo delle cuffie true wireless per lo sport, ormai tutte promettono buoni bassi, design stabili e protezione contro sudore e pioggia. Ma le nuove 154,99 € invece di 329 € prezzo Sennheiser ) vanno oltre: portanodirettamente all’interno degli auricolari, aprendo uno scenario davvero interessante per chi fa attività fisica – o anche solo per chi vuole tenere sotto controllo il proprio corpo mentre si muove. frequenza cardiaca e un sensore termico Quello che rende unici questi auricolari non è solo la firma audio Sennheiser ma i due sensori integrati: uno per la per la temperatura corporea. Il sensore cardio si ripromette di costituire una alternativa alle fasce cardio ed avere comunque dati affidabili, senza dispositivi extra e con il comfort di un auricolare, un po’ quello che fanno le PowerBeats Pro. Pubblicità Il sensore di temperatura è meno comune, ma molto interessante. Durante l’attività fisica (o in situazioni ambientali difficili), sapere come sta reagendo il corpo al calore o al freddo può fare la differenza. Una temperatura corporea troppo alta è un segnale chiaro di stress termico, che può portare a cali di prestazione o a veri problemi di salute. Un altro punto a favore: questi sensori non sono chiusi in un giardino proprietario. Le Momentum Sport sono compatibili con i principali ecosistemi sportivi, e possono trasmettere i dati in tempo reale a orologi Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, oltre che ad app fitness come Strava, Zwift, Wahoo e persino a macchinari da palestra compatibili, il tutto tramite Bluetooth Low Energy e ANT+. Ovviamente, queste cuffie non dimenticano di essere Sennheiser: driver da 10 mm con bassi potenti, cancellazione del rumore ANC adattiva, modalità trasparenza per allenarsi in sicurezza, e un’autonomia fino a 24 ore (6 ore con una carica, +18 con il case). Il tutto in un corpo IP55, resistente a pioggia, polvere e sudore. 329,90 euro. Vengoo oggi scontate da Sennheiser a 229,99 €, ma Amazon le presenta in forte ribasso a 154,99€ un prezzo davvero molto interessante. Le Sennheiser Momentum Sport sono disponibili in Italia al prezzo di. Vengoo oggi scontate da Sennheiser a 229,99 €, ma Amazon le presenta in forte ribasso a 154,99€ un prezzo davvero molto interessante. Click qui per comprare

