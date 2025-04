OpenAI vuol comprare Google Chrome e fa l’occhiolino ad Apple

Se Google sarà costretta a vendere Chrome come vuole il dipartimento di giustizia, OpenAI potrebbe acquistarlo. È quello che si apprende da un articolo di The Information che presenta quello che potrebbe essere lo sviluppo più interessante e ricco di conseguenze del processo che BigG sta subendo negli USA per esercizio illegale del monopolio.

La possibilità che Google venga spezzettata in differenti aziende, separando dal “corpo proncipale” il browser, oggi una vera gallina dalle uova d’oro dell’azienda americana. è concreta. È questa infatti una delle idee sul tavolo del giudice del tribunale che alcuni giorni fa ha condannato Google per monopolio nelle ricerche e nella pubblicità correlata. Il giudice incaricato del caso deve decidere la pena o le misure correttive che Google dovrà affrontare tra cui, appunto, la cessione di Chrome.

Se così fosse, OpenAI potrebbe fare una offerta. A dirlo è stat Nick Turley, responsabile prodotto di ChatGPT, arrivata nel corso di una testimonianza nell’ambito del processo antitrust in corso a Washington.

La vicenda si intreccia con l’accordo che Apple ha con Google sul motore di ricerca di default di Safari. Ricordiamo che DOJ ha chiesto anche lo stop dei pagamenti miliardari a Apple (attualmente Google versa oltre 20 miliardi l’anno nelle casse di Cupertino al fine di rimanere impostato come motore di ricerca di default), una pratica che secondo il DOJ “soffoca la competizione e deve essere vietata immediatamente”.

Nel corso della sua testimonianza, Turley ha dichiarato che OpenAI ha offerto a Apple una parte dei ricavi generati dall’integrazione di ChatGPT con Siri; non è chiaro se Apple abbia accettato questo accordo ma se vi saranno novità in tal senso dovrebbero emergere a breve altri dettagli. L’idea che OpenAI possa costuire un pilastro della ricerca di Safari circola da tempo. Le soluzioni al momento sono “artigianali” ma l’acquisto di Chrome potrebbe cambiare tutte le prospettive

Turley, tra le altre cose, ha rivelato che OpenAI aveva chiesto a Google di poter sfruttare la tecnologia di ricerca di quest’ultima all’interno di ChatGPT, ma Google aveva rifiutato motivando la decisione con il timore di coinvolgere concorrenti. Turley ha sottolineato che l’accesso ad alcune dati di Google è fondamentale per fornire risposte aggiornate e precise alle domande degli utenti, spiegando che ChatGPT è ancora lontano dal poter coprire autonomamente l’80% delle domande.

Peter Fitzgerald, un dirigente di Google, ha ribadito che gli accordi di Big G non impedirebbero alle aziende di installare prodotti AI alternativa a Google sui nuovi dispositivi.

È stato calcolato che Chrome potrebbe valere dai 15 ai a 20 miliardi, tenendo conto che vanta 3 miliardi di utenti attivi al mese.