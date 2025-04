Il nuovo Logitech Pop Mouse, silenzioso, batteria di due anni a solo 26,34€

Pubblicità Un mouse leggero, silenzioso ed economico? È il POP di Logitech che su Amazon è anche più economico, solo 26,34 €. Il Logitech POP Mouse non è il solito mouse da scrivania: è compatto, colorato, silenzioso e soprattutto intelligente. Uno dei suoi punti di forza è la tecnologia Silent Touch, che elimina quasi del tutto il rumore dei clic. Se lavorate in ambienti condivisi – o semplicemente siete allergico ai rumori fastidiosi – lo apprezzerete. Il POP Mouse si collega via Bluetooth fino a tre dispositivi diversi e permette di passare da uno all’altro con un clic. La SmartWheel, poi, è perfetta per scorrere velocemente tra pagine web, documenti o feed social. Con l’app gratuita Logi Options+, potete personalizzare i tasti per far partire le app preferite, automatizzare azioni o cambiare profilo in base al dispositivo. È un modo semplice per velocizzare il lavoro e rendere tutto un po’ più comodo. Il POP Mouse è anche responsabile. Logitech lo produce con plastica riciclata e garantisce una durata della batteria fino a 24 mesi. Meno batterie da cambiare, meno sprechi. Il Logitech Pop Mouse, rilasciato solo poco tempo fa, costa 26,34 €

