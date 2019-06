Sensore Homekit Koogeek per porte e finestre in offerta lampo a soli 20,99 euro

Il sensore intelligente Koogeek DW1 per porte e finestre è in offerta lampo a soli 20,99 euro. Compatibile con la tecnologia HomeKit di Apple, si tratta di un accessorio molto utile in quanto aiuta a non dimenticare le finestre aperte ma anche a rilevare se qualcuno apre la porta all’insaputa del proprietario.

Questo sensore è stato già provato dalla nostra redazione, pertanto vi invitiamo a cliccare qui per leggere la recensione e scoprire come funziona, cosa può fare e come va. In breve qui vi diciamo che al prezzo attuale è un vero affare in quanto con questo piccolo ma efficace dispositivo è possibile monitorare lo stato di porte e finestre e riceverere una notifica sullo smartphone quando la porta o la finestra viene aperta e chiusa.

Koogeek DW1 è in grado di conservare automaticamente fino a 100 record di switch e può essere inserito all’interno di scenari di automazione sull’app Koogeek o sull’applicazione Casa di Apple, collegando cioè fra di loro altri prodotti abilitati.

Si tratta di un semplice sensore composto da due elementi che vengono montati parallelamente sull’anta e sul corrispondente stipite della porta, in modo da configurare una connessione magnetica fra i due elementi. Una volta aperta l’anta e la porta, la connessione magnetica verrà interrotta, facendo scattare un eventuale allarme oppure realizzando un’azione collegata all’evento.

Per esempio, in presenza di un climatizzatore, è possibile programmare lo spegnimento immediato nel caso di apertura di una finestra, come avviene già in numerose camere di hotel. Le combinazioni sono numerose e dipendono solo dalla disponibilità di un sistema di automazione casalinga e della vostra fantasia.

Questo pratico dispositivo intelligente per la casa HomeKit è solitamente venduto al prezzo di 30 euro ma nel momento in cui scriviamo si può comprare in offerta lampo – cioè in promozione limitata nel tempo e nelle scorte nella giornata di oggi – su Amazon per soli 20,99 euro.