TrendForce: MacBook Pro 16 pollici sugli scaffali in autunno

Macbook Pro non è più mistero, e sembra che Apple voglia così decretare la fine del Macbook Pro da 15,4 pollici. E’ anche più vicino di quanto si possa pensare: secondo la società di ricerca taiwanese TrendForce, il MacBook Pro da 16 pollici uscirà nel terzo trimestre, ovvero all’inizio dell’autunno.

Secondo quanto si legge nel comunicato, per il terzo trimestre dell’anno rimarrà forte la domanda dei notebook, con i Chromebook che saranno fortemente richiesti, soprattutto durante il back to school. La domanda rimarrà comunque forte anche grazie all’arrivo dei MacBook da 16 pollici. TrendForce è almeno la quinta fonte ad affermare che un MacBook Pro da 16 pollici arriverà in autunno, insieme all’analista di TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a quello di IHS Markit, Jeff Lin, e alle fonti del DigiTimes e Economic Daily News.

Apple presenta in genere nuovi Mac ad ottobre. La società ha ospitato eventi incentrati su Mac o iPad in ottobre nei cinque degli ultimi sette anni, tranne che nel 2016 e 2018, quando si è concentrata invece su iPhone, Apple Watch e Apple TV.

Il nuovo portatile da 16 pollici sarà caratterizzato da un design completamente nuovo, tra cui una tastiera più affidabile con meccanismo a forbice, almeno secondo Ming-Chi Kuo. Si ipotizza anche che il notebook sia dotato di cornici più sottili, consentendo al display da 16 pollici di adattarsi a un chassis dalle dimensioni simili all’attuale modello da 15 pollici.

Nel frattempo, Jeff Lin ritiene che il MacBook Pro da 16 pollici sarà caratterizzato da un display con risoluzione di 3.072 × 1.920 e sarà alimentato dai processori Intel Lake Lake di nona generazione, suggerendo che il notebook potrà essere configurato con un processore Core i9 a 8 core in linea con l’ultimo MacBook Pro da 15 pollici.

L’anno scorso, Apple ha ospitato il suo evento Mac e iPad Pro il 30 ottobre, quindi potremmo essere a due o tre mesi di distanza dalla rivelazione del MacBook Pro da 16 pollici.