Set cacciaviti di precisione con 23 punte intercambiabili a solo 1 €

Volete mettervi in tasca, letteralmente, un set di cacciaviti di precisione? Allora date uno sguardo al kit Doordy attualmente in promozione. Con meno di 1 € infatti vi portate a casa un accessorio completo di tutte le punte più utilizzate nel campo delle riparazioni elettroniche, in un pratico formato tascabile.

Il kit infatti si costituisce di una custodia in pelle (10,5 x 6,6 centimetri) che si apre come un portafoglio e al suo interno trovate, ordinatamente incastonate e in bella vista, una lunga serie di punte da intercambiare all’occorrenza. Ciascuna è agganciata alla custodia attraverso un particolare meccanismo che, oltre a tenerle saldamente in posizione così da non perderle, permette di sollevarle una ad una, valutarne la forma, ed eventualmente sganciarla per fissarla al manico.

La parte terminale del manico (lungo 9 centimetri) è inoltre rotante in modo da rendere più comoda la rimozione e il serraggio delle viti semplicemente poggiandolo sul palmo. Questo permette di esercitare una forza sufficiente senza tuttavia far sfregare il manico stesso sulla mano, offrendo quindi una presa molto più salda e sicura.

Infine le punte in dotazione: in totale sono 23, lunghe poco più di 3 centimetri, e come il manico sono realizzate in acciaio, in materiale durevole e antiruggine. Ne trovate di vario tipo, dalle classiche a croce e a taglio fino alle più particolari a Y, a stella, esagonali e triangolari in varie misure, così che possiate facilmente trovare quella che più si adatta alla riparazione che vi state accingendo ad affrontare.

Con un set come questo potete insomma smontare facilmente dispositivi elettronici come smartphone, tablet, computer, smartwatch, controller delle console, fotocamere e droni, accedendo così alla componentistica interna per un upgrade o una più semplice riparazione.

Se non siete abili in queste cose, dato il prezzo irrisorio, valutatene comunque l’acquisto anche per la semplice riparazione di una montatura degli occhiali (da Sole o da vista), così da non dover correre dall’ottico ma rimettere in sede la vite in qualsiasi momento e senza alcuno sforzo.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

