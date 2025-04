WordPress AI genera un sito web completo in pochi minuti

Pubblicità

Creare un sito web dovrebbe essere facile, ed ora grazie al generatore AI di WordPress è semplice come fare una chiacchierata: basta l’idea di partenza e poi descriverla in linguaggio naturale, digitando prompt e rispondendo alle domande dell’Intelligenza Artificiale.

Fino a ieri la procedura era semplificata grazie ai temi già pronti, ma da sempre per creare un sito web è consigliabile saperne almeno un po’ di scrittura testi, grafica e impaginazione e meglio ancora una spolverata di programmazione.

Queste competenze probabilmente continueranno a tornare utili, ma lo sono un po’ di meno con il creatore di siti web WordPress basato su Intelligenza Artificiale perché in effetti si occupa di tutto. Non solo intestazione, impaginazione, sezioni e struttura, ma anche gli articoli e i testi che andranno a popolare ogni singola pagina, inclusa la generazione di immagini. Per ottenere i migliori risultati il consiglio della società è di descrivere in modo più specifico possibile ciò che si vuole ottenere fin dal primo prompt.

Che sia un sito aziendale o personale, i colori preferiti, il tipo di immagini e intestazione desiderati e così via: il generatore AI si occupa di tutto. Nel giro di pochi minuti propone un sito web completo su cui l’utente può intervenire per modifiche e migliorie tramite ulteriori prompt mirati. Anche il bot AI può fare domande all’utente, per esempio per precisare sede e recapiti.

Essendo un’anteprima ci sono delle limitazioni, per esempio non è ancora possibile creare un sito e-commerce completamente funzionante, che richiede integrazioni complesse. Ma lo sviluppatore dichiara di rimanere sintonizzati per altre novità e funzioni in arrivo.

Tutto quanto descritto finora si può iniziare a usare senza spendere nulla, fino a un massimo di 30 prompt. Per avere prompt infiniti e rendere disponibile online il sito web creato con AI, occorre sottoscrivere un abbonamento per il servizio di hosting WordPress, con prezzi che partono da 18 dollari al mese, circa 16 euro.

