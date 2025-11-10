Gli sfondi per l’anniversario di Windows 11 creati su Mac

Sono passati 11 anni dall’inaugurazione del programma Windows Insider, iniziativa che permette a sviluppatori e appassionati di ottenere aggiornamenti di Windows in anteprima, e alla Casa di Redmond di raccogliere informazioni su bug e malfunzionamenti sulle novità.

Come già fatto lo scorso anno, anche quest’anno per celebrare il nuovo traguardo di Windows Insider, Microsoft ha preparato alcuni sfondi dedicati. I wallpaper dello scorso anno richiamavano varie epoche passate del sistema operativo, quelli di quest’anno sono più neutrali, astratti e ricordano più o meno vagamente quelli predefiniti di Windows 11. Emerge però un particolare curioso: estraendo su un PC il file .ZIP distribuito ufficialmente da Microsoft, alcuni utenti hanno notato la presenza di una cartella denominata “__MACOSX“, probabilmente riferimento al fatto che i file in questione sono stati creati su Mac.

La scoperta ha fatto discutere gli appassionati, tra chi prende in giro Microsoft perché ha usato un Mac per creare gli sfondi per Windows e altri che spiegano che è qualcosa di assolutamente normale, essendo il Mac il computer da sempre preferito da chi si occupa di grafica, design e publishing.

Che cos’è il file _MACOSX?

La cartella “__MACOSX” viene generata automaticamente quando si crea un file ZIP su Mac. Si tratta di una cartella nascosta nella quale sono memorizzati metadati che utili per salvaguardare attributi dei file su macOS. Quando si scompatta su Windows un file zip creato su Mac, la cartella in questione diventa visibile anche se su PC non ha alcuna utilità. Le immagini restano invariate e possono essere usate senza problemi. Se vogliamo essere pignoli, la presenza di questo file non significa al 100% che le immagini distribuite da Microsoft siano state create su Mac, ma solo che qualcuno ha compresso le immagini su macOS.

Detto questo, grafici e design ormai da tempo lavorano e scambiano file su entrambi i sistemi senza problemi e sono finiti i tempi delle rivalità storiche tra Apple e Microsoft.

Gli sfondi (tra l’altro utilizzabili anche su Mac) sono liberamente scaricabili dal sito ufficiale dell’iniziativa Insider (basta cliccare qui); non è necessario essere iscritti al programma: i quattro file ad alta risoluzione sono inclusi in un archivio compresso in formato ZIP; scompattato il file troveremo le immagini vere e proprie e la cartella “incriminata” (visibile solo su PC).