WhatsApp cambia per sempre: attenzione, ecco dove vanno a finire le tue foto

Un nuovo cambiamento per il servizio di messagistica, questa volta riguarda le immagini ed è importante conoscerlo subito

WhatsApp è in continua evoluzione, a chi usa l’applicazione di messagistica targata Meta è chiaro che ci siano frequenti cambiamenti, il più della volte progettati per migliorare l’esperienza degli utenti. Questa volta la novità riguarda le fotografie, un aspetto che importante conoscere per sapere cosa accadrà quando questa funzionalità sarà operativa.

Il servizio di messagistica da qualche tempo sta testando una serie di nuove funzioni, molte delle quali servono a tutelare la privacy degli utenti e garantire loro una maggiore sicurezza. Cosa accadrà, quindi, alle foto?

WhatsApp, novità per le fotografie: cosa è stato deciso

A includere una nuova funzione che riguarda le fotografie è la nuova versione beta per Android di WhatsApp, un servizio che fino a questo momento avevano provato solo gli utenti business, ma che adesso potrebbe essere esteso anche agli utenti normali.

La novità è che si potrà aggiungere una foto di copertina al proprio profilo, un po’ come avviene già per Facebook. Questa novità era stata data agli account business per consentire alle azienda di mostrare il logo o comunque un’immagine che potesse essere altamente descrittiva. Ma adesso WhatsApp avrebbe deciso di estendere questa funziona a tutti gli utenti della sua app.

In pratica tutti avranno una copertina da “riempire” con un’immagine a loro scelta, così da personalizzare ulteriormente il proprio profilo. Pare che l’operazione non sarà affatto difficile, a spiegarlo è il portale WABetaInfo, che ha illustrato come sarà semplice aggiungere quest’immagine di copertina. In pratica ci sarà un’opzione dedicata e basterà caricare dalla propria galleria di immagini la foto che si desidera, come già avviene con la fotografia del profilo.

A chi teme che questa novità possa stravolgere l’interfaccia di WhatsApp, rispondiamo che non c’è nulla da temere. Con l’immagine di copertina la pagina sarà più completa, ma i servizi resteranno gli stessi. Contestualmente WhatsApp – che come abbiamo visto è sempre a lavoro per migliorare la user experience – è pronta a introdurre nuovi controlli per la tutela della privacy e una più completa sicurezza. Per quanto riguarda l’opzione dell’immagine copertina, infatti, sarà possibile scegliere di renderla visibile a tutti, solo ai contatti in rubrica o a nessuno. Non si potrà selezionare solo alcuni contatti, quest’opzione al momento non è possibile.

Pare che si tratti di una novità che ha l’intenzione di rendere i profili sempre più riconoscibili, aspetto importante quando sarà introdotto il nome utente al posto del numero di telefono. In questo modo riuscire a trovare e riconoscere i propri contatti sarà davvero rapido e semplice. Al momento, è bene chiarirlo, la possibilità di introdurre l’immagine di copertina è in fase di test, ma pare che i risultati siano positivi, per cui quest’opzione non dovrebbe tardare ad arrivare.