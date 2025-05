L’iPhone 17 Air venderà poco ma Apple sarà felice lo stesso

L’iPhone 17 Air non sarà per tutti. Anzi, decisamente sarà per pochi. Almeno questo pensano in Apple che, preparandosi al tradizionale annuncio di settembre, sembra avere poca fiducia sull’accoglienza da parte del pubblico di quello che dovrebbe essere il modello-bandiera dell’anno.

Solo il 10% della produzione per iPhone 17 Air

Secondo un’analisi pubblicata da The Information e ripresa da 9to5Mac, Apple, nonostante le ingenti risorse ingegneristiche profuse nel nuovo modello, avrebbe infatti destinato solo il 10% della capacità produttiva al nuovo iPhone 17 Air. Il grosso della produzione continuerà ad essere concentrato su iPhone 17 Pro Max (40%) e Pro (25%). Il resto andrebbe ad iPhone 17.

Design innovativo, ma con compromessi

Non è chiara la ragione per cui ad iPhone 17 Air viene assegnato un così basso indice di successo commerciale, questo a fronte di un design innovativo che punta a rendere questo iPhone il più ambizioso progetto ingegneristico degli ultimi anni in casa Apple con novità mai viste prima.

iPhone 17 Air punterebbe tutto su uno chassis che sarebbe il più sottile di tutti i tempi, costruito con materiali avanzati e cornici ultra-ridotte. Tuttavia, proprio questa scelta avrebbe obbligato Apple ad accettare alcuni compromessi tecnici: il dispositivo potrebbe integrare solo una singola fotocamera posteriore, un unico speaker e una batteria più piccola, con l’autonomia che rischia di non coprire l’intera giornata.

Per aggirare quest’ultimo limite, Apple starebbe progettando una custodia ufficiale con batteria integrata, in stile Smart Battery Case, pensata appositamente per l’Air.

Oltre l’esperimento

La scelta di produrre così pochi esemplari suggerisce che Apple consideri iPhone 17 Air un esperimento, o comunque un modello di nicchia. Il prezzo potrebbe essere elevato, oppure l’azienda vuole semplicemente testare il mercato prima di estendere questa filosofia di design ad altri modelli in futuro. Non è la prima volta: anche l’iPad Air, all’inizio, ha avuto un ruolo secondario, salvo poi imporsi come prodotto chiave, di fatto l’iPad mainstream di oggi.

Soprattutto va considerato lo scenario: iPhone 17 Air è una sorta di banco di prova in chiave tecnica, destinato a diffondere alcune soluzioni ad altri modelli. Tra gli altri iPhone che potranno beneficiare di quello che Apple potrebbe provare un pochino nell’ombra del mercato, dovrebbe esserci iPhone Fold, il cui debutto è previsto per la fine del 2026 o la prima metà del 2027.

Persino altri prodotti fuori dal mondo iPhone, come i MacBook Air, i MacBook Pro e magari anche i Mac mini, potrebbero avere dei benefici da quello che Apple sperimenterà con iPhone 17 Air. Alla luce di tutto questo, l’investimento elevato a fronte di un ritorno immediato ridotto avrebbe un pieno senso commerciale.