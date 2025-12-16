Sharp amplia la gamma di proiettori

Sharp Display Solutions Europe ha annunciato una nuova gamma di proiettori, soluzioni video indicate come “scalabili, versatili e affidabili”, progettate per sale riunioni, aule, grandi ambienti e installazioni immersive.

I principali modelli includono:

Sharp E501U – Con 5.000 lumen e una tecnologia 3LCD, questo proiettore laser compatto WUXGA pesa solo 5 kg ed è pensato per aule, centri di formazione e sale riunioni. Disponibile da gennaio 2026.

Sharp P621U e P701U – Indicati come "più silenziosi del ticchettio di un orologio", questi modelli vantano rispettivamente 6.200 e 7.000 lumen, protezione dalla polvere IP5X, supporto input 4K@30Hz e fino a 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione. Sono indicati come ideali per installazioni professionali dove è essenziale una proiezione affidabile e a basso rumore. Saranno disponibili da febbraio 2026.

Sharp Serie V – Una seria "economica, compatta e flessibile," offre immagini 3LCD e funzioni avanzate come diverse opzioni di lenti, correzione geometrica punto per punto e edge blending. Disponibili da dicembre 2025.

Sharp Serie A – Progettata per installazioni fisse che richiedono qualità d'immagine costante, questa serie offre protezione dalla polvere IP5X, design LCD a tenuta stagna e senza filtro, vanta fino a 25.000 ore di funzionamento laser. Disponibile da metà dicembre 2025.

Il produttore fa sapere che diversi modelli di nuovi proiettori saranno esposti per la prima volta all’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, dal 3 al 6 febbraio 2026 presso la Fira de Barcelona, Gran Via. I visitatori potranno provare il proiettore A201U ad alta luminosità con “il più ampio spazio colore LCD” e il potente X171Q 4K+ con classificazione IP6X in installazioni immersive, oltre a scoprire i nuovi modelli E501U, V801U e P701 in esposizioni interattive. I prezzi non sono stati comunicati.