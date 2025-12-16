Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » CES, IFA, MWC & EXPO » Sharp amplia la gamma di proiettori
CES, IFA, MWC & EXPOHardware e Periferiche

Sharp amplia la gamma di proiettori

Di Mauro Notarianni
Sharp amplia la gamma di proiettori - macitynet.it

Sharp Display Solutions Europe ha annunciato una nuova gamma di proiettori, soluzioni video indicate come “scalabili, versatili e affidabili”, progettate per sale riunioni, aule, grandi ambienti e installazioni immersive.

I principali modelli includono:

  • Sharp E501U – Con 5.000 lumen e una tecnologia 3LCD, questo proiettore laser compatto WUXGA pesa solo 5 kg ed è pensato per aule, centri di formazione e sale riunioni. Disponibile da gennaio 2026.
  • Sharp P621U e P701U – Indicati come “più silenziosi del ticchettio di un orologio”, questi modelli vantano rispettivamente 6.200 e 7.000 lumen, protezione dalla polvere IP5X, supporto input 4K@30Hz e fino a 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione. Sono indicati come ideali per installazioni professionali dove è essenziale una proiezione affidabile e a basso rumore. Saranno disponibili da febbraio 2026.
  • Sharp Serie V – Una seria “economica, compatta e flessibile,” offre immagini 3LCD e funzioni avanzate come diverse opzioni di lenti, correzione geometrica punto per punto e edge blending. Disponibili da dicembre 2025.
  • Sharp Serie A – Progettata per installazioni fisse che richiedono qualità d’immagine costante, questa serie offre protezione dalla polvere IP5X, design LCD a tenuta stagna e senza filtro, vanta fino a 25.000 ore di funzionamento laser. Disponibile da metà dicembre 2025.

Il produttore fa sapere che diversi modelli di nuovi proiettori saranno esposti per la prima volta all’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, dal 3 al 6 febbraio 2026 presso la Fira de Barcelona, Gran Via. I visitatori potranno provare il proiettore A201U ad alta luminosità con “il più ampio spazio colore LCD” e il potente X171Q 4K+ con classificazione IP6X in installazioni immersive, oltre a scoprire i nuovi modelli E501U, V801U e P701 in esposizioni interattive. I prezzi non sono stati comunicati.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Roborock F25 Combo Aspirapolvere Senza Fili e Lavapavimenti 5 in 1 solo 379 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.